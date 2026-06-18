Μήνυμα Μοτζτάμπα για τη συμφωνία: «Ενέκρινα την υπογραφή αν και είχα άλλη άποψη» – Η προειδοποίηση στις ΗΠΑ, η «συμπόνια» και ο απελπισμένος Τραμπ

Ένα μήνυμα που αποδίδεται στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ανέφερε ότι ενέκρινε την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των προέδρων του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, παρά το γεγονός ότι είχε «άλλη άποψη κατ’ αρχήν», αφού έλαβε διαβεβαιώσεις ότι τα δικαιώματα του Ιράν και αυτά του «Μετώπου Αντίστασης» θα προστατεύονταν.

Στο μήνυμα που εκδόθηκε μετά την υπογραφή, ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι Ιρανοί αξιωματούχοι κατέβαλαν εκτεταμένες προσπάθειες «από συμπόνια και καλή θέληση» για να επιτύχουν τη συμφωνία, ενώ περιέγραψε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ως ενεργών «από απελπισία» και χρησιμοποίησε «κάθε είδους μόχλευση» για να την εξασφαλίσει.

In the Name of God, the Compassionate, the Merciful



To the passionate and loyal nation of Iran



As you have been informed, a memorandum of understanding was signed between the presidents of Iran and the United States of America. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) June 18, 2026

Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι έδωσε την έγκρισή του αφού ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, υπό την ιδιότητά του ως επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, δεσμεύτηκε εκ μέρους του εαυτού του και άλλων μελών του συμβουλίου να διαφυλάξει τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του Μετώπου Αντίστασης.

«Επίσης, κατέστησε σαφές ότι εάν η αμερικανική πλευρά ζητήσει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα τις δεχτούν», δήλωσε ο Χαμενεΐ.

Το μήνυμα φάνηκε να στοχεύει στην αντιμετώπιση της κριτικής από τους σκληροπυρηνικούς που αντιτίθενται στη συμφωνία, με τον Χαμενεΐ να λέει ότι το ιρανικό έθνος και ο ίδιος θα περιμένουν τώρα την εκπλήρωση των δηλωμένων όρων.

Προειδοποίησε επίσης ότι οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις με φυσική παρουσία δεν θα ισοδυναμούν με αποδοχή της θέσης του «εχθρού».

«Από αυτή τη στιγμή, εμείς – εσείς, το περήφανο έθνος και αυτός ο ταπεινός υπηρέτης – θα περιμένουμε την υλοποίηση των δηλωμένων όρων», είπε.

Το Ιράν δεν εμπορεύτηκε την αξιοπρέπειά του

Νωρίτερα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαιρέτισε μια «ιστορική» συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την επομένη της υπογραφής του κειμένου από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ίδιο.

«Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν: η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό», δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است: صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت.



جمهوری اسلامی ایران به صلح جهانی با حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقه‌ای همواره متعهد و پایبند است. pic.twitter.com/FgbeHSioKX — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) June 18, 2026

Σε άλλη ανάρτηση ξεκαθάρισε πως το Ιράν δεν εμπορεύτηκε την αξιοπρέπειά του.

Ειδικότερα, ο Πεζεσκιάν έγραψε: «Αυτό το κείμενο αποτελεί την αντανάκλαση της φωνής ενός έθνους που δεν αντάλλαξε την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία του υπό απειλές και πιέσεις. Αυτό που καταγράφηκε σήμερα ήταν το αποτέλεσμα της εθνικής επιμονής, της πολιτικής ορθότητας και της υπεύθυνης διπλωματίας».

این متن، بازتاب صدای ملتی است که عزت و استقلال خود را با هیچ تهدید و فشاری معامله نکرد.

آنچه امروز به ثبت رسید، نتیجه استقامت ملی، عقلانیت سیاسی و دیپلماسی مسئولانه بود. pic.twitter.com/77ri1McFm8 — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) June 18, 2026

Εκτός πραγματικότητας ο Τραμπ

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σήμερα ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοί του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι μια… «νίκη» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις ΗΠΑ. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες! Το μόνο που βρίσκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό είναι επιτυχία, τις τιμές του πετρελαίου σε πτώση και μια νίκη. Κοιτάξτε τη χρηματιστηριακή αγορά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, το δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Στις έντονες επικρίσεις που δέχεται για την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιχειρήσει να δώσει νωρίτερα απάντηση, ξανά μέσω Truth Social.

Ο Τραμπ έγραψε χαρακτηριστικά: «Αυτοί οι ανόητοι, που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά αυστηρός με το Ιράν, όταν το Χρηματιστήριο μόλις έφτασε σε υψηλό ρεκόρ και οι τιμές του πετρελαίου «πέφτουν» προς τα κάτω, είτε ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι, είτε είναι ηλίθιοι. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!!! Πρόεδρος DJT».

Ο Τραμπ δέχθηκε καταιγισμό επικρίσεων για τη συμφωνία των 14 σημείων από αμερικανικά ΜΜΕ, τα οποία, μεταξύ άλλων, υποστήριζαν ότι οι ΗΠΑ απέτυχαν στους στόχους τους, ενώ η Τεχεράνη πήρε πολλά περισσότερα.

Οι επικρίσεις των ΜΜΕ

Το Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά ο Ρεπουμπλικάνος, δεν μάσησε τα λόγια του. Έδωσε διαίτερη έμφαση σε όσους “υποστηρίζουν ότι το πλαίσιο συμφωνίας προσφέρει στο Ιράν τεράστια οικονομικά οφέλη, χωρίς να απαιτείται η αποξήλωση των πυρηνικών του υποδομών”.Play Video

“Αν και η κυβέρνηση παρουσιάζει τη συμφωνία ως σημαντική επιτυχία, επικριτές της υποστηρίζουν ότι οι παραχωρήσεις που έγιναν προς το Ιράν υπερβαίνουν κατά πολύ τις δεσμεύσεις που εξασφαλίστηκαν ως αντάλλαγμα”, μετέδωσε το Fox.

“Ο Λευκός Οίκος αποδέχθηκε αυτή την παράταση της εκεχειρίας, η οποία δεν ικανοποιούσε κανέναν από τους στόχους του πριν τον πόλεμο, ενώ ταυτόχρονα έκανε τεράστιες οικονομικές παραχωρήσεις στην Τεχεράνη”, σχολίασε από την πλευρά του το τηλεοπτικό δίκτυο MS Now (πρώην MSNBC) που πρόσκειται στο Δημοκρατικό Κόμμα.

“Τώρα η κυβέρνηση προσπαθεί απεγνωσμένα να υποστηρίξει το αντίθετο. Με απλά λόγια, ο Τραμπ ξεγελάστηκε από τους Ιρανούς και κανείς δεν πείθεται από το εναλλακτικό του αφήγημα”, πρόσθεσε.

Η συμφωνία αποτελεί “το μεγαλύτερο στοίχημα της εξωτερικής πολιτικής της δεύτερης θητείας του προέδρου”, εκτίμησε η Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία ο Τραμπ “θα βρεθεί αντιμέτωπος με την αντίδραση των γερακιών (…) , που υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος παραχωρεί πολύ περισσότερα από όσα εξασφαλίζει”.

Όσο για την Ισλαμική Δημοκρατία βγαίνει αποδυναμωμένη από τη σύγκρουση, όμως το κείμενο που υπεγράφη “δεν μοιάζει σε τίποτα με έγγραφο συνθηκολόγησης”, σχολίασε η εφημερίδα New York Times που βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

“Οι Ιρανοί βγήκαν από μια σύγκρουση (…) έχοντας ωστόσο πολλούς λόγους να αισθάνονται ικανοποίηση”, πρόσθεσε η εφημερίδα, εκτιμώντας ότι “απέδειξαν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν το οικονομικό χάος ως όπλο”.

Ο Τραμπ είχε αναφερθεί στην αρχή του πολέμου στο ενδεχόμενο να καταρρεύσει το ιρανικό καθεστώς. Στη συνέχεια στην πιθανότητα να επικρατήσουν ηγέτες περισσότερο διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν.

“Στην πραγματικότητα ο Τραμπ μάλλον ενίσχυσε τη νέα ηγεσία”, εκτίμησε η εφημερίδα. Ακόμη χειρότερα, η Τεχεράνη έχει σήμερα περισσότερους αντικειμενικούς λόγους από ό,τι στο παρελθόν να επιδιώξει την απόκτηση του πυρηνικού όπλου, υποστήριξε.

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες το Ιράν παρέμεινε “στο κατώφλι” της απόκτησης πυρηνικού όπλου, προκειμένου να αποτρέπει τους εχθρούς του, όμως έγινε στόχος βομβαρδισμών τον Ιούνιο του 2025 και δέχθηκε νέα επίθεση τον Φεβρουάριο, συνόψισαν οι New York Times. Οι ηγέτες του “ενδέχεται πλέον να αναρωτιούνται αν ακολουθούσαν τη σωστή πυρηνική στρατηγική”.

Το δημόσιο ραδιοφωνικό δίκτυο NPR απαρίθμησε τον καταστροφικό ανθρώπινο απολογισμό μιας σύγκρουσης που “έφερε αντιμέτωπη την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο με έναν πολύ ασθενέστερο αντίπαλο, ο οποίος όμως διέθετε μεγάλη στρατηγική δεξιοτεχνία”.

“Αυτό αποδυνάμωσε επίσης το μήνυμα για την αγοραστική δύναμη το οποίο η κυβέρνηση προσπαθούσε να προωθήσει ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών” του Νοεμβρίου, πρόσθεσε.

Άλλωστε σε ουσιαστικό επίπεδο τίποτα δεν έχει επιλυθεί. Το NBC, όπως και άλλα μέσα ενημέρωσης, συνέκρινε το μνημόνιο κατανόησης με την προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, γνωστή ως JCPOA, η οποία είχε υπογραφεί το 2015 επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα.

“Το μνημόνιο του Τραμπ δεν είναι παρά ένα ‘πλαίσιο’, καθώς τα περισσότερα από τα σημαντικά ζητήματα παραμένουν προς επίλυση σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Αντίθετα η πυρηνική συμφωνία του 2015 ήταν ένα λεπτομερές κείμενο το οποίο καταρτίστηκε μέσα σε διάστημα δύο ετών”, ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο.

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