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18.06.2026 16:58

SEGA: Ο Sonic The Hedgehog γιορτάζει τα 35α γενέθλιά του με αγώνα δρόμου 10 χλμ. γύρω από το Λονδίνο (photos/videos)

18.06.2026 16:58
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Η Sega συνεχίζει τους εορτασμούς για την 35η επέτειο του Sonic The Hedgehog με έναν αγώνα δρόμου 10 χιλιομέτρων γύρω από το Λονδίνο.

Σε συνεργασία με την εφαρμογή γυμναστικής Strava, το Sonic Speed Circuit είναι μια διαδρομή 10 χιλιομέτρων στο σχήμα του κεφαλιού του Sonic.

Διασχίζοντας το Σόρεντιτς οι δρομείς θα μπορούν επίσης να δουν επτά τοιχογραφίες της «Art Dash» που έχουν τοποθετηθεί σε όλη την πόλη και παρουσιάζουν εμβληματικές στιγμές από τη σειρά βιντεοπαιχνιδιών.

Όποιος ολοκληρώνει τον αγώνα δρόμου αυτόν τον μήνα θα μπει σε κλήρωση για μερικά επετειακά είδη του Sonic The Hedgehog.

«Καθώς γιορτάζουμε τα 35α γενέθλια του Sonic the Hedgehog, θέλαμε να τιμήσουμε την κληρονομιά και τη συνεχιζόμενη δυναμική του Blue Blur, προκαλώντας μια νέα γενιά δρομέων να φτάσουν στη θρυλική του ταχύτητα», δήλωσε ο Τζέιμι Τέρνερ της Sega.

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