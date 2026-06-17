Κίνα: Ήρθε η πρώτη «μύγα-κατάσκοπος» – Μicro-drone στο μέγεθος του εντόμου αλλάζει τα δεδομένα (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Θα το ζήλευε ο Q του Τζειμς Μποντ. Το «αύριο» της κατασκοπείας έκαναν πραγματικότητα σήμερα οι Κινέζοι. Το Εθνικό Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Άμυνας της Κίνας μόλις κατασκεύασε ένα drone στο μέγεθος μιας… μύγας.
Στο μικροσκοπικό αυτό «σώμα» περιλαμβάνονται μια μικροκάμερα, ένα μικρόφωνο και αισθητήρες που μπορούν να συλλαμβάνουν εικόνες, ήχο και ακόμη και ηλεκτρονικά σήματα.
Τα φτερά του κουνιούνται σαν του εντόμου, αντί να περιστρέφονται σαν πτερύγιο κανονικού drone, οπότε παραμένει σχεδόν αθόρυβο και κινείται σαν έμβιο ον.
Το ελέγχεις από το κινητό σου μέσω Bluetooth.
Ζυγίζει κάτω από 0,3 γραμμάρια, και έχει μέγεθος περίπου 2 εκατοστά, με 4 πόδια σχεδόν τόσο λεπτά όσο μια ανθρώπινη τρίχα.
Οι εφαρμογές του θα μπορούσαν να είναι οι εξής:
Επιτήρηση που παρακάμπτει κάθε ανιχνευτή μετάλλων και κάθε κάμερα,
«κοριός» παρακολούθησης σε ένα δωμάτιο,
αναγνώριση πεδίου μάχης,
Το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η ενέργεια.
Ακόμα και με τις καλύτερες μπαταρίες το μικροσκοπικό drone έχει αυτονομία πετάγματος 1-3 λεπτά, είναι εύθραυστο, ευάλωτο στον άνεμο και μπορεί να μεταφέρει μόνο τους πιο βασικούς αισθητήρες.
Είναι επίσης ακόμα πρωτότυπο εργαστηρίου. Αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία καλπάζουν, και όταν η αυτονομία της μπαταρίας βελτιωθεί επαρκώς δεν θα μπορεί κανείς να εμπιστευτεί κανένα… έντομο στο δωμάτιό του.
Διαβάστε επίσης
Σοβαρά προβλήματα για σχεδόν μια ώρα σε Instagram, Facebook και Messenger
ChatGPT: Έφθασε το ένα δισεκατομμύριο χρήστες, παρότι «χάλασε» η εικόνα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Το ChatGPT μπορεί πλέον να κάνει αγορές για λογαριασμό σας μετά από συμφωνία με τη Visa
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.