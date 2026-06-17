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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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17.06.2026 11:06

Κίνα: Ήρθε η πρώτη «μύγα-κατάσκοπος» – Μicro-drone στο μέγεθος του εντόμου αλλάζει τα δεδομένα (video)

17.06.2026 11:06
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Θα το ζήλευε ο Q του Τζειμς Μποντ. Το «αύριο» της κατασκοπείας έκαναν πραγματικότητα σήμερα οι Κινέζοι. Το Εθνικό Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Άμυνας της Κίνας μόλις κατασκεύασε ένα drone στο μέγεθος μιας… μύγας.

Στο μικροσκοπικό αυτό «σώμα» περιλαμβάνονται μια μικροκάμερα, ένα μικρόφωνο και αισθητήρες που μπορούν να συλλαμβάνουν εικόνες, ήχο και ακόμη και ηλεκτρονικά σήματα.

Τα φτερά του κουνιούνται σαν του εντόμου, αντί να περιστρέφονται σαν πτερύγιο κανονικού drone, οπότε παραμένει σχεδόν αθόρυβο και κινείται σαν έμβιο ον.

Το ελέγχεις από το κινητό σου μέσω Bluetooth.

Ζυγίζει κάτω από 0,3 γραμμάρια, και έχει μέγεθος περίπου 2 εκατοστά, με 4 πόδια σχεδόν τόσο λεπτά όσο μια ανθρώπινη τρίχα.

Οι εφαρμογές του θα μπορούσαν να είναι οι εξής:

Επιτήρηση που παρακάμπτει κάθε ανιχνευτή μετάλλων και κάθε κάμερα,
«κοριός» παρακολούθησης σε ένα δωμάτιο,
αναγνώριση πεδίου μάχης,

Το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η ενέργεια.

Ακόμα και με τις καλύτερες μπαταρίες το μικροσκοπικό drone έχει αυτονομία πετάγματος 1-3 λεπτά, είναι εύθραυστο, ευάλωτο στον άνεμο και μπορεί να μεταφέρει μόνο τους πιο βασικούς αισθητήρες.

Είναι επίσης ακόμα πρωτότυπο εργαστηρίου. Αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία καλπάζουν, και όταν η αυτονομία της μπαταρίας βελτιωθεί επαρκώς δεν θα μπορεί κανείς να εμπιστευτεί κανένα… έντομο στο δωμάτιό του.

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