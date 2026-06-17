Η ελληνική γλώσσα μπαίνει σε Kindle και Alexa

Η ελληνική γλώσσα αναμένεται να ενταχθεί στο μέλλον στις πλατφόρμες Kindle και Alexa της Amazon, εξέλιξη που αποτελεί δικαίωση των πιέσεων που ασκήθηκαν το τελευταίο διάστημα από ακαδημαϊκούς, συγγραφείς και εκπροσώπους της ελληνικής διασποράς.

Τη σχετική διαβεβαίωση έδωσε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Ελληνοκύπριος Πάνος Παναγή, Senior Vice President της Amazon, κατά τη συνάντησή τους με αφορμή την επέκταση της παρουσίας της Amazon Web Services στην Ελλάδα και τη δημιουργία νέας Local Zone στην Αθήνα, η οποία αναμένεται να είναι διαθέσιμη τον Ιούλιο.

Πιέσεις από πανεπιστημιακούς και συγγραφείς

Το ζήτημα ήρθε στο προσκήνιο μετά την επιστολή εκατοντάδων πανεπιστημιακών, ερευνητών, συγγραφέων και εκδοτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι ζήτησαν την ένταξη της ελληνικής γλώσσας στην πλατφόρμα αυτοέκδοσης Amazon Kindle Direct Publishing (KDP). Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν και οι κοσμήτορες των σχολών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ οι υπογραφές συγκεντρώθηκαν κυρίως μέσω του Διεθνούς Ελληνικού Συνδέσμου (IHA).

Οι υπογράφοντες υποστήριξαν ότι ο αποκλεισμός της ελληνικής από το KDP δεν συνιστά απλώς μια τεχνική παράλειψη, αλλά μια πολιτιστική απώλεια, καθώς πρόκειται για μία από τις ιστορικότερες γλώσσες του κόσμου, με διαρκή γραπτή παράδοση άνω των 3.400 ετών.

Το παράδοξο του αποκλεισμού

Σήμερα το Amazon KDP υποστηρίζει τη δημοσίευση βιβλίων σε 46 γλώσσες, μεταξύ των οποίων αρκετές με πολύ μικρότερο αριθμό ομιλητών από την ελληνική. Παρ’ όλα αυτά, οι Έλληνες συγγραφείς δεν μπορούν να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα για να δημοσιεύσουν πρωτότυπα λογοτεχνικά, ακαδημαϊκά ή εκπαιδευτικά έργα στη γλώσσα τους.

Όπως επισημάνθηκε στην επιστολή, η ελληνική ομιλείται από 13 έως 15 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και αποτελεί τη γλώσσα εμβληματικών μορφών όπως ο Όμηρος, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και ο Ιπποκράτης. Για τον λόγο αυτό, οι ακαδημαϊκοί υποστήριξαν ότι ο αποκλεισμός της δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο με εμπορικά ή δημογραφικά κριτήρια.

Η δέσμευση της Amazon για μελλοντική υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας σε Kindle και Alexa θεωρείται πλέον ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας της ελληνικής στον ψηφιακό κόσμο και για την άρση ενός περιορισμού που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην ακαδημαϊκή και συγγραφική κοινότητα.

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