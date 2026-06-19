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19.06.2026 08:30

Μαρία Ιωαννίδου για Ναταλία Γερμανού: «Μου λείπει, κάποτε ήμασταν σαν αδερφές»

19.06.2026 08:30
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Για τον αείμνηστο σύντροφο της, Φρέντυ Γερμανό, αλλά και για την κόρη του, Ναταλία μίλησε η Μαρία Ιωαννίδου.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν, η ηθοποιός και χορεύτρια εξομολογήθηκε ότι οι δυο τους κάποτε είχαν πολύ στενή σχέση, κάτι που σήμερα της λείπει.

«Αγαπώ πολύ τη Ναταλία. Είναι η κόρη του Φρέντυ μου. Κάποτε ήμασταν σαν αδελφές. Κάναμε πολλή παρέα. Τώρα δεν βλεπόμαστε συχνά, γιατί είναι πολύ απασχολημένη. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μου λείπει» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στον αείμνηστο Φρέντυ Γερμανό, η Μαρία Ιωαννίδου τόνισε ότι η απουσία του την πονά, όμως η ίδια τον νιώθει συνεχώς κοντά της, καθώς δεν έχει φύγει στιγμή από το μυαλό της.

«Την αισθανόμουν πολύ έντονα. Μπορεί κάποιοι να με είπαν ψώνιο γι’ αυτό, αλλά δεν με πειράζει. Καθόμουν σε έναν συγκεκριμένο καναπέ και αισθανόμουν το κάθισμα να βουλιάζει σαν να καθόταν εκεί. Ήταν τρομερό συναίσθημα. Ο Φρέντυ υπάρχει πάντα στο μυαλό μου» ανέφερε.

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