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19.06.2026 09:25

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ElvalHalcor με φόντο πιθανή αύξηση κεφαλαίου

19.06.2026 09:25
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Στην έγκριση κρίσιμων αποφάσεων που αφορούν τη μελλοντική χρηματοδοτική της στρατηγική προχωρά η ElvalHalcor, καλώντας τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9 Ιουλίου 2026.

Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται η πρόταση για παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προχωρήσει, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η εξουσιοδότηση θα καλύπτει τόσο τον καθορισμό του ύψους και των όρων της αύξησης όσο και τον τρόπο διάθεσης των νέων μετοχών που ενδεχομένως θα εκδοθούν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται και η κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στην εταιρεία σε περίπτωση που αποφασίσει να αναζητήσει νέα κεφάλαια από την αγορά ή να προχωρήσει σε στρατηγικές κινήσεις χρηματοδότησης.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με δυνατότητα συμμετοχής τόσο με φυσική παρουσία όσο και μέσω τηλεδιάσκεψης, ακολουθώντας το υβριδικό μοντέλο που έχει πλέον καθιερωθεί στις γενικές συνελεύσεις εισηγμένων εταιρειών.

Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η επαναληπτική συνέλευση έχει προγραμματιστεί για τις 16 Ιουλίου, στον ίδιο χώρο και με την ίδια διαδικασία συμμετοχής.

Η κίνηση της ElvalHalcor αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον της αγοράς, καθώς η παροχή εξουσιοδότησης για αύξηση κεφαλαίου αποτελεί συνήθως ένα εργαλείο που επιτρέπει στις διοικήσεις να κινηθούν ταχύτερα όταν προκύψουν επενδυτικές ευκαιρίες ή ανάγκες χρηματοδότησης. Προς το παρόν, πάντως, η εταιρεία δεν έχει γνωστοποιήσει συγκεκριμένο σχέδιο άντλησης κεφαλαίων ούτε το πιθανό ύψος μιας τέτοιας κίνησης, με τις σχετικές αποφάσεις να παραπέμπονται στο Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον εγκριθεί η σχετική εξουσιοδότηση από τους μετόχους.

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