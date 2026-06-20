Φωτιά στα Σπάτα κοντά στο εκπτωτικό χωριό – 60 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε μεγάλη φωτιά, κοντά στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα.

Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες και 3 πεζοπόρα τμήματα ενώ οι φλόγες καίνε ξερά χόρτα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Υπενθυμίζεται πως, λόγω των μελτεμιών, η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται από την Παρασκευή.

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