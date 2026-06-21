Ρήγμα στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν μετά από ανάρτηση Τραμπ: Αποχώρησε η ιρανική αντιπροσωπεία – «Οι επαφές διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν»

Σε δύσκολη φάση εισήλθαν οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, καθώς η ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από τον χώρο των διαπραγματεύσεων έπειτα από ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία χαρακτηρίστηκε «προσβλητική» από την Τεχεράνη. Παρά την ένταση, ιρανική πηγή ανέφερε στο Reuters ότι οι επαφές «διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν».

Αποχώρηση μετά από 80 λεπτά συνομιλιών

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Irna, η αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας αποχώρησε από το κτίριο όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ.

Όπως ανέφερε το πρακτορείο, οι διαπραγματεύσεις είχαν εισέλθει σε δύσκολη φάση έπειτα από περίπου 80 λεπτά συζήτησης και μία διακοπή, που ακολούθησε τη δημοσίευση μηνύματος του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τα πλήγματα κατά του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν εμποδίσει τη Χεζμπολάχ «να προκαλεί προβλήματα» στον Λίβανο.

Η απάντηση της Τεχεράνης

Ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, απάντησε μέσω της πλατφόρμας Χ, καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες «να μετρούν τα λόγια τους» και προειδοποιώντας ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν.

Σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψαν την περασμένη Τετάρτη οι πρόεδροι των δύο χωρών, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη δεσμεύονται να αποφεύγουν απειλές προσφυγής στη βία η μία εναντίον της άλλης.

Στόχος η συμφωνία μέσα σε 60 ημέρες

Οι συνομιλίες διεξάγονται σε πολυτελές ξενοδοχείο στις ελβετικές Άλπεις και, βάσει του πρωτοκόλλου που έχει συμφωνηθεί, θα πρέπει να οδηγήσουν μέσα σε διάστημα 60 ημερών σε τελική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και έχουν στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος βρίσκεται στην Ελβετία, χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις «ιστορικές» και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα επιτρέψουν να «γυρίσει σελίδα» η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με τον ιρανικό λαό.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση Irib, η ιρανική αντιπροσωπεία αρνήθηκε να συμμετάσχει σε κοινή φωτογράφιση με την αμερικανική αποστολή.

Την ίδια ώρα, οι βαθιές διαφωνίες ανάμεσα στις δύο πλευρές, κυρίως γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, εξακολουθούν να βαραίνουν τις διμερείς σχέσεις, που παραμένουν τεταμένες εδώ και δεκαετίες.

Οι συγκρούσεις στον Λίβανο και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται στη σκιά των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, οι οποίες συνεχίστηκαν μέχρι και το Σάββατο, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία-πλαίσιο προέβλεπε κατάπαυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα.

Σε αντίποινα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε την εκ νέου διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 30 άνθρωποι το Σάββατο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη «ζώνη ασφαλείας» στα σύνορα με τον Λίβανο «για όσο χρειαστεί».

Άρση των περιορισμών στο βόρειο Ισραήλ

Λίγο αργότερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι από τις 06:00 της Δευτέρας αίρονται όλοι οι περιορισμοί στις συναθροίσεις στο βόρειο Ισραήλ, οι οποίοι είχαν επιβληθεί λόγω του πολέμου με τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη έπειτα από αξιολόγηση της κατάστασης και καθώς οι συγκρούσεις στον νότιο Λίβανο έχουν αποκλιμακωθεί.

Νωρίτερα, ο Τζέι Ντι Βανς είχε δηλώσει ότι έχει σημειωθεί «αξιόλογη πρόοδος» τις τελευταίες ημέρες στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο.

Σύμφωνα με τις αρχές της Βηρυτού, από τις αρχές Μαρτίου έχουν σκοτωθεί 4.106 άνθρωποι στον Λίβανο, ενώ ο ισραηλινός στρατός έχει χάσει 36 στρατιώτες.

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