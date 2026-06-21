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21.06.2026 13:23

Viral η Τζένιφερ Λόπεζ που τραγουδά το νέο της κομμάτι «Everything’s Fine» στο αυτοκίνητό της (Video)

21.06.2026 13:23
jennifer-lopez-new

Το νέο της μουσικό κομμάτι «Everything’s Fine» προωθεί στα social media η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία το τελευταίο διάστημα δίνει μικρά στιγμιότυπα από το τραγούδι.

Στο πρόσφατο βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, η σταρ εμφανίζεται να τραγουδά το κομμάτι μέσα στο αυτοκίνητό της, προετοιμάζοντας το κοινό για την επίσημη κυκλοφορία του.

Λόπεζ εμφανίζεται ιδιαίτερα χαλαρή και ευδιάθετη μέσα στο αυτοκίνητό της, τραγουδώντας στίχους του νέου της κομματιού και χαμογελώντας στον φακό.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια, με τους θαυμαστές της να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για το νέο τραγούδι. «Can’t wait!», «Absolutely yes» και «Soon? When?» ήταν μερικά από τα σχόλια κάτω από το βίντεο.

Μάλιστα, στη λεζάντα του βίντεο έγραψε χαρακτηριστικά «Still feel weird…» («Ακόμα νιώθω περίεργα…»), χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, προκαλώντας το ενδιαφέρον των θαυμαστών της.

Το νέο τραγούδι

Το «Everything’s Fine» αποτελεί μία από τις πιο κυκλοφορίες που αναμένουν οι θαυμαστές της Τζένιφερ Λόπεζ.

Με θετική διάθεση και εμφανώς ανεβασμένη ψυχολογία, η διεθνούς φήμης καλλιτέχνιδα μοιράστηκε ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο με τους θαυμαστές της, αυξάνοντας την ανυπομονησία τους για την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού.

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