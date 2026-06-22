Έφυγε από τη ζωή ο συνιδρυτής της ΑΒΑΞ Κωνσταντίνος Κουβαράς

Την απώλεια του Κωνσταντίνου Κουβαρά, Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και εκ των ιδρυτών της ΑΒΑΞ, ανακοίνωσε ο Όμιλος ΑΒΑΞ. Ο Κωνσταντίνος Κουβαράς υπήρξε μία από τις πλέον γνωστές προσωπικότητες του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου, συνδέοντας το όνομά του με την ανάπτυξη της ΑΒΑΞ και την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στην Ελλάδα.

Γεννημένος στην Άρτα, σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από όπου αποφοίτησε το 1968. Το 1986 συμμετείχε στην ίδρυση της ΑΒΑΞ και έκτοτε διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην πορεία της εταιρείας, η οποία εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους της χώρας με παρουσία σε έργα υποδομών, παραχωρήσεις, ενέργεια και ανάπτυξη ακινήτων.

Για περίπου τέσσερις δεκαετίες συμμετείχε αδιάλειπτα στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ενώ από το 2020 κατείχε τη θέση του εκτελεστικού Αναπληρωτή Προέδρου. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του διαδρομής συνέβαλε στη διαμόρφωση της στρατηγικής του ομίλου σε κρίσιμες περιόδους για τον κατασκευαστικό κλάδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Παράλληλα ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στον ενεργειακό τομέα, καθώς υπήρξε ιδρυτικός πρόεδρος της Volterra και πρόεδρος της IXION Energy, συμμετέχοντας στις προσπάθειες διεύρυνσης της παρουσίας του ομίλου σε νέους επιχειρηματικούς τομείς. Σημαντική ήταν και η συμβολή του στον τομέα των παραχωρήσεων, καθώς διετέλεσε μέλος των διοικητικών συμβουλίων της Αττικής Οδού και των Αττικών Διαδρομών από την ίδρυσή τους.

Ενεργό ρόλο είχε και στη θεσμική εκπροσώπηση των κατασκευαστικών επιχειρήσεων. Διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) από το 2010 έως το 2013, ενώ νωρίτερα, από το 1997 έως το 2005, είχε εκλεγεί επί τρεις συνεχόμενες θητείες πρόεδρος του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Η’ Τάξεως (ΣΤΕΗΤ).

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση της ΑΒΑΞ κάνει λόγο για έναν άνθρωπο που ξεχώρισε για την εργατικότητα, τη στρατηγική σκέψη και τη βαθιά γνώση του αντικειμένου του, στοιχεία που τον κατέστησαν ιδιαίτερα σεβαστό στον κατασκευαστικό κόσμο. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ομίλου εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του, αποχαιρετώντας ένα από τα στελέχη που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης πορείας της εταιρείας και του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου.

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