Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στην ιστορία της Αυστραλίας – Βρήκαν θαμμένους 2,7 τόνους! (photos/video)

Η αυστραλιανή αστυνομία κατέσχεσε ποσότητα ρεκόρ 2,7 τόνων κοκαΐνης, που ήταν κρυμμένη μέσα σε πλαστικά δοχεία και θαμμένη μέσα σε υπόγεια μπούνκερ σε προάστιο του Σίδνεϊ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η κοκαΐνη ανακαλύφθηκε την Παρασκευή μέσα σε πλαστικά δοχεία κρυμμένα μέσα σε υπόγεια μπούνκερ στο πίσω μέρος μιας ιδιοκτησίας στο Λόντονντερι, σε βορειοδυτικό προάστιο του Σίδνεϊ, διευκρίνισε η αστυνομία. Πάνω από τα μπούνκερ είχαν τοποθετηθεί κοντέινερ με ψεύτικο πάτωμα.

Police have seized the largest amount of cocaine in Australian history, with a street value of more than $800 million, after it was moved down the coast from Queensland to Sydney. https://t.co/9awf5JdZLV — Sky News Australia (@SkyNewsAust) June 22, 2026

Πρόκειται για την πιο σημαντική κατάσχεση κοκαΐνης στην ιστορία της Αυστραλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση κοινής μονάδας η οποία είναι υπεύθυνη για τη μάχη εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος.

How a suspicious truck in Midge Point, Queensland led to biggest cocaine bust in Australian history in Londonderry, western Sydney, with drug packed in 'bunkers' https://t.co/6FhGvmtSk9 — Daily Mail (@DailyMail) June 22, 2026

«Η έρευνα για την προέλευση των ναρκωτικών συνεχίζεται και θα εργασθούμε με τους εταίρους μας των δυνάμεων της τάξης, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, για να ταυτοποιήσουμε τα εγκληματικά δίκτυα», δήλωσε ο Στίβεν Τζέι, αρχηγός της αυστραλιανής ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες της αστυνομίας, μια ομάδα με βάση το Σίδνεϊ οργάνωσε την εκφόρτωση της κοκαΐνης από ξένο πλοίο βόρεια του Κουίνσλαντ και στη συνέχεια την μετέφερε στο Σίδνεϊ για να τη διανείμει.

Police seized 2.7 tonnes of cocaine worth about A$816 million after raiding an underground bunker on a property in western Sydney. It marks Australia’s largest cocaine bust to date, with authorities describing the operation as a major disruption of a sig… https://t.co/JQXfEI8dhf June 22, 2026

Οι δυνάμεις της τάξης συνέλαβαν δύο άνδρες ηλικίας 21 και 25 ετών, οι οποίοι επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή. Σε βάρος τους απαγγέλθηκε κατηγορία για κατοχή με στόχο την εμπορία ποσότητας ναρκωτικού που εισήχθη παρανόμως, έγκλημα που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.

Ermittler stossen in Sydney auf eine geheime Drogen-Lagerstätte – und finden die grösste jemals im Land entdeckte Menge Kokain. Der Wert: knapp eine halbe Milliarde Franken. https://t.co/VgelenaufQ pic.twitter.com/SS7KUQVLNx — Tages-Anzeiger (@tagesanzeiger) June 22, 2026

Άλλοι έξι ύποπτοι έχουν ήδη συλληφθεί και έχουν απαγγελθεί σε βάρος τους κατηγορίες που συνδέονται με κατοχή ναρκωτικών, διευκρίνισε η αστυνομία.

The largest cocaine seizure in Australian history has been made in Sydney’s west, with a whopping 2.7 tonnes of the drug found hidden in sophisticated bunkers out the back of a rural property ➡️ https://t.co/DdkRKklF0s



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Οι θάνατοι που συνδέονται με την κοκαΐνη σημείωσαν άλμα κατά 28% και έφθασαν τους 141 νεκρούς το 2024, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτό το μήνα από το Ινστιτούτο Πένινγκτον, το οποίο διεξάγει έρευνες για την κατανάλωση ναρκωτικών.

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