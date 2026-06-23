Αγγλία – Γκάνα 0-0 – Live η αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ 2026

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αγγλία και τη Γκάνα για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ. Το παιχνίδι διεξάγεται στο «Gillette Stadium» της Μασαχουσέτης στις ΗΠΑ, χωρητικότητας 65.000 θεατών, με τις δύο ομάδες να αναζητούν τη δεύτερη νίκη τους στη διοργάνωση.

Η Αγγλία μπήκε δυναμικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς στην πρεμιέρα επικράτησε με 4-2 της Κροατίας, αποτέλεσμα που την έφερε στην κορυφή του ομίλου. Με τρεις βαθμούς ξεκίνησε και η Γκάνα, η οποία λύγισε τον Παναμά με 1-0 χάρη σε γκολ στις καθυστερήσεις.

Live η εξέλιξη του αγώνα

Ημίχρονο 0-0. Χωρίς σημαντικές ευκαιρίες το πρώτο 45λεπτο με τη Γκάνα να έχει κλείσει όλους τους χώρους και να μην επιτρέπει στους Άγγλους να απειλήσουν την εστια του Ασαρέ.

1΄Έναρξη

Οι ενδεκάδες

Γκάνα: Ασαρέ, Σενάγια, Ατζετέι, Οπόκου, Μενσά, Παρτέι, Γιρεκνί, Σιμπό, Ινιάκι Γουίλιαμς, Σεμένιο, Αγιού.

Αγγλία: Πίκφορντ, Τζέιμς, Κόνσα, Γκουέχι, Σπενς, Ράις, Άντερσον, Γκόρντον, Μαντουέκε, Μπέλιγχαμ, Κέιν.

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