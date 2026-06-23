Πανελλήνιες 2026: Τέλος αγωνίας για τους υποψήφιους, ανακοινώνονται την Πέμπτη οι βαθμολογίες – Τα επόμενα βήματα 

Την Πέμπτη (25/6) θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, δίνοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων.

Μέχρι τις (30/6) οι υποψήφιοι θα πρέπει να βγάλουν κωδικούς, ώστε να είναι σε θέση να καταθέσουν μηχανογραφικό.

Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Μαθηματικός, Στράτος Στρατηγάκης, τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι οι υποψήφιοι δεν πρέπει να απογοητευτούν, αν έγραψαν λιγότερα μόρια από όσα υπολόγιζαν.

«Ένα παιδί που περίμενε 18 μπορεί να δει 17 ή κάποιος που υπολόγιζε 15 να βρεθεί λίγο χαμηλότερα. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν θα πετύχει τη σχολή που επιθυμεί», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι βαθμοί αποκτούν πραγματική αξία μόνο σε σύγκριση με τις επιδόσεις όλων των υποψηφίων.

Πότε θα ανακοινωθούν οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής

Εκτίμησε ότι οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής θα ανακοινωθούν αρχές Ιουλίου, μετά την ανακοίνωση και των βαθμολογιών στα Ειδικά Μαθήματα.

Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας επισήμανε ότι οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα εξετάζοντας τις επιδόσεις των συμμαθητών τους όσο και τα στατιστικά στοιχεία πανελλαδικώς.

Ιδιαίτερα σε μαθήματα με υψηλά ποσοστά αποτυχίας, όπως παραδοσιακά συμβαίνει στα Μαθηματικά ή στα Οικονομικά, ακόμη και ένας βαθμός που αρχικά φαίνεται μέτριος μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε εκτίμηση για τις βάσεις αμέσως μετά την ανακοίνωση των βαθμών είναι εξαιρετικά πρόωρη.

Για τη στάση που πρέπει να έχουν οι γονείς, είπε «μια αγκαλιά πάντα βοηθάει δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για επικρίσεις ή σχόλια του τύπου «σου το έλεγα να διαβάζεις περισσότερο».

Ο Στράτος Στρατηγάκης τόνισε ότι σύνηθες λάθος είναι οι υποψήφιοι να προβαίνουν σε συγκρίσεις με τις περσινές βάσεις εισαγωγής.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για δύο διαφορετικά μεγέθη που δεν μπορούν να συγκριθούν άμεσα, καθώς κάθε χρονιά διαμορφώνεται από διαφορετικό βαθμό δυσκολίας θεμάτων και διαφορετικές επιδόσεις των υποψηφίων.

Τρία μηχανογραφικά

Ο Στράτος Στρατηγάκης υπενθύμισε ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν στη διάθεσή τους μόνο ένα μηχανογραφικό, αλλά τρεις διαφορετικές επιλογές:

Το κλασικό μηχανογραφικό για τα πανεπιστήμια της Ελλάδας.

Το παράλληλο μηχανογραφικό για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (πρώην Δημόσια ΙΕΚ).

Το μηχανογραφικό για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου.

Όπως τόνισε, η φοίτηση στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου είναι δωρεάν για τους Έλληνες φοιτητές, λόγω της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας – Κύπρου.

Έφερε ως παράδειγμα τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται για Αρχιτεκτονική αλλά δεν καταφέρνουν να καλύψουν την υψηλή ΕΒΕ στα ειδικά μαθήματα σχεδίου στην Ελλάδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις εισαγωγής στα αντίστοιχα τμήματα της Κύπρου είναι διαφορετικές, δίνοντας μια επιπλέον δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι βάσεις εισαγωγής στα κυπριακά δημόσια πανεπιστήμια δεν διαφέρουν σημαντικά από τις ελληνικές, αν και στη δεύτερη κατανομή συχνά εμφανίζονται ορισμένες θέσεις με χαμηλότερες απαιτήσεις.

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