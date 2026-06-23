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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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23.06.2026 14:44

Πολιτικό μνημόσυνο για τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Α΄ Νεκροταφείο – Ποιοι έδωσαν το «παρών» (photos)

23.06.2026 14:44
andreas_mnimosino

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου στελέχη και φίλοι του κόμματος βρέθηκαν στο Α΄ Νεκροταφείο προκειμένου να τελέσουν πολιτικό μνημόσυνο και να αποτίσουν φόρο τιμής στον ιστορικό ηγέτη του ΠΑΣΟΚ.

Επικεφαλής του κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ ήταν ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Παύλος Χρηστίδης, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η Τόνια Αντωνίου, ο Λευτέρης Καρχιμάκης κ.α.

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