Μουντιάλ 2026: Βοσνία – Κατάρ και Ελβετία – Καναδάς – Live οι μάχες σε Βανκούβερ και Σιάτλ

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Τα παιχνίδια της Βοσνίας με το Κατάρ και του Καναδά με την Ελβετία ολοκληρώνουν τον 2ο όμιλο του Μουντιάλ 2026.
Μετά από 2 αγωνιστικές τόσο η Βοσνία όσο και το Κατάρ έχουν από έναν βαθμό και όποιος κερδίσει στο Σιάτλ θα περάσει ως 3ος από τον όμιλο στη φάση με 4 βαθμούς. Η ισοπαλία δεν κάνει σε καμία από τις δύο ομάδες. Η Βοσνία προέρχεται από την ήττα με 4-1 από την Ελβετία και το Κατάρ από το 6-0 από τον Καναδά. Καναδάς και Ελβετία συγκρούονται στο Βανκούβερ και ο νικητής θα περάσει ως πρώτος στους «32».
Live οι εξέλιξη των σκορ:
1′ Σέντρα στα ματς
Οι ενδεκάδες
Βοσνία: Βασίλι, Κολάσινατς, Κάτιτς, Ράντελιτς, Μάλιτς, Μπάσιτς, Σούνιτς, Ντεμίροβιτς, Μπαϊρακτάρεβιτς, Αλαϊμπέγκοβιτς, Τζέκο
Κατάρ: Αμπουναντά, Μιγκέλ. Λαγιέ, Γκαμπέρ, Κούχι, Αλμπράκε, Μπουντιάφ, Φατί, Ζούνιορ, Αλαίντος, Αφίφ
ΕΛΒΕΤΙΑ: Κομπελ, Ζακέζ, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Φρόιλερ, Τζάκα, Μανζάμπι, Σο, Βάργκας, Εμπολό
ΚΑΝΑΔΑΣ: Κρεπό, Τζόνστον, Ντε Φουζερόλ, Κορνέλιους, Λαρέια, Μπουχάναν, Σοϊνιέρ, Σαλίμπα, Άχμεντ, Λάριν, Ντέιβιντ
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