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24.06.2026 09:15

Naval Group: Ξεκίνησαν οι θαλάσσιες δοκιμές της φρεγάτας «Φορμίων» – Εντός του 2026 η παράδοσή της στο Πολεμικό Ναυτικό

24.06.2026 09:15
gregata formion

Σε φάση θαλάσσιων δοκιμών εισήλθε η φρεγάτα «Φορμίων», η τρίτη κατά σειρά φρεγάτα τύπου FDI που κατασκευάζεται για το Πολεμικό Ναυτικό από τη Naval Group, με την παράδοσή της να προγραμματίζεται έως το τέλος του 2026.

Όπως ανακοίνωσε η γαλλική ναυπηγική εταιρεία, οι πρώτες δοκιμές εν πλω ξεκίνησαν στις 22 Ιουνίου και αποτελούν σημαντικό ορόσημο για την εξέλιξη του προγράμματος των τεσσάρων φρεγατών FDI που έχουν παραγγελθεί από την Ελλάδα.

Η αρχική φάση των δοκιμών, διάρκειας περίπου δύο εβδομάδων, επικεντρώνεται στην αξιολόγηση βασικών λειτουργιών του πλοίου, όπως η ασφάλεια, τα συστήματα πρόωσης, η ταχύτητα και οι δυνατότητες ελιγμών. Παράλληλα, χάρη στη διαδικασία παράλληλης κατασκευής του κύτους και της μονάδας πανοραμικού αισθητήρα και πληροφοριών (PSIM), δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και βασικών αισθητήρων του συστήματος μάχης ήδη από τα πρώτα στάδια των δοκιμών.

Σύμφωνα με τη Naval Group, η έναρξη των δοκιμών του «Φορμίων» σηματοδοτεί παράλληλα την πρόοδο του προγράμματος Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (HIP), καθώς στο πλοίο έχουν ενσωματωθεί υποσυστήματα και εξοπλισμός που κατασκευάζονται από ελληνικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι AKMON, METLEN, KAFKAS, Marita Hellas, Mevaco, Ναυπηγεία Σαλαμίνας και Viking Norsafe Hellas.

Η φρεγάτα «Φορμίων» αποτελεί την τρίτη μονάδα της κλάσης FDI για το Πολεμικό Ναυτικό, μετά τις «Κίμων» και «Νέαρχος». Η πρώτη φρεγάτα της σειράς, «Κίμων», παραδόθηκε το 2025 και αφίχθη στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2026, ενώ η δεύτερη, «Νέαρχος», βρίσκεται ήδη σε φάση θαλάσσιων δοκιμών από τον Φεβρουάριο και αναμένεται να παραδοθεί τον Οκτώβριο.

Παράλληλα προχωρούν οι εργασίες κατασκευής της τέταρτης φρεγάτας, «Θεμιστοκλής», η οποία παραγγέλθηκε τον Νοέμβριο του 2025. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα προεξοπλισμένα τμήματα που κατασκευάζονται στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν ήδη ενσωματωθεί στο πλοίο, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες συναρμολόγησης και εξοπλισμού με στόχο την καθέλκυσή του την άνοιξη του 2027.

Η Naval Group επισημαίνει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής, το οποίο ενεργοποιήθηκε το 2022, έχουν υπογραφεί περισσότερες από 120 συμβάσεις με περίπου 70 ελληνικές εταιρείες για την παραγωγή εξοπλισμού και υποσυστημάτων που ενσωματώνονται τόσο στις ελληνικές όσο και στις γαλλικές φρεγάτες FDI.

Παράλληλα, 75 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας, αποκτώντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε μελλοντικά γαλλικά και εξαγωγικά προγράμματα ναυπήγησης πολεμικών πλοίων.

Οι φρεγάτες FDI ανήκουν στην κατηγορία των πλοίων πολλαπλών αποστολών και έχουν σχεδιαστεί για επιχειρήσεις αντιαεροπορικού, ανθυποβρυχιακού και πολέμου επιφανείας, καθώς και για την αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών. Διαθέτουν εκτόπισμα περίπου 4.500 τόνων, μήκος 122 μέτρων και μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβων.

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