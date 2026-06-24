ΠΑΣΟΚ: Εκδήλωση μνήμης για τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι Αχαΐας (Photos)

Τι θα έκανε σήμερα ο Ανδρέας Παπανδρέου για να προχωρήσει μπροστά η Ελλάδα; Πόσο επίκαιρη είναι η παρακαταθήκη της Αλλαγής του ‘81; Μπορεί το ΠΑΣΟΚ και σήμερα να ανταποκριθεί στο ιστορικό βάρος όπως τότε; Με ποιες πολιτικές προτεραιότητες; Ποιο είναι το αντίστοιχο μήνυμα στις μέρες μας;

Σ αυτά τα ερωτήματα με ειδικές αναφορές σε ιστορικές επιλογές του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ συμπυκνώθηκε η συζήτηση του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και του ηγετικού στελέχους του κόμματος, Κώστα Σκανδαλίδη, με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Χατζηδημητρίου, στην εκδήλωση για τα 30 χρόνια από την απώλεια του Ανδρέα Παπανδρέου που οργάνωσε απόψε το ΠΑΣΟΚ στο τόπο καταγωγής του, στο Καλέντζι Αχαΐας.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης ανέφερε ότι η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στη κυβέρνηση, τον Οκτώβριο του ‘81, συνιστούσε μια νέα εποχή στην ιστορική διαδρομή της Ελλάδας κι αφήνοντας σαφείς αιχμές τόνισε πως «τότε ήταν η πρώτη φορά διακυβέρνησης της Αριστεράς. Τότε έχουμε τη κυβερνώσα Αριστερά».

Από την πλευρά ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, υπογράμμισε ότι όπως το ‘81 ο Ανδρέας Παπανδρέου ξεκίνησε να φτιάξει μια άλλη Ελλάδα χωρίς εξαρτήσεις κάθε είδους, πιο δίκαιη και παραγωγική, το ίδιο θα έκανε και για την χρεοκοπία του 2009. «Αυτή θα ήταν η φιλοσοφία του και όχι τα Ζάππεια της ΝΔ και οι παρόλες του ΣΥΡΙΖΑ πως θα σκίσουμε τα μνημόνια».

«Γίνεται μια προσπάθεια να ξαναγραφεί η ιστορία της Μεταπολίτευσης, εδώ και καιρό. Το ίδιο και τώρα. Θα αποτύχει γιατί οι ρίζες αυτής της παράταξης είναι βαθιές», σημείωσε ο Κώστας Σκανδαλίδης και πρόσθεσε πως ο Ανδρέας και το ΠΑΣΟΚ πάντα επιδίωξαν διαχρονικά καθαρές σχέσεις με την Αριστερά, μολονότι σε ορισμένες φάσεις το μεν ΠΑΣΟΚ δεν τα έκανε όλα σωστά, ενώ τα κόμματα της Αριστεράς έβλεπαν και βλέπουν το ΠΑΣΟΚ εχθρικά. Ήταν κατηγορηματικός πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να χαράξει νέα στρατηγική για τη χώρα αρκεί να «ξυπνήσει» τη θεσμική μνήμη της παράταξης. «Να βάλουμε το κόσμο στο παιχνίδι μέχρι τις εκλογές και μπορούμε να κερδίσουμε. Αυτό είναι το στοίχημά μας», τόνισε.

Ο Γιώργος Παπανδρέου συνηγόρησε υπογραμμίζοντας ότι το μήνυμα σήμερα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να δώσει ελπίδα για μια καλύτερη Ελλάδα. «Εμείς μπορούμε να αλλάξουμε τη μοίρα μας. Να πιστέψουμε στον Έλληνα και την Ελληνίδα. Να μπει η νέα γενιά μπροστά. Και μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το κάνει. Αυτό είναι το μήνυμα της επετείου 30 χρόνων της απώλειας του Ανδρέα».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, οι βουλευτές Χριστίνα Σταρακά, Π. Παππάς, η Άννα Διαμαντοπούλου, το μέλος του Π.Σ, Κ. Σολωμού, τοπικά στελέχη και κάτοικοι και συντοπίτες της οικογένειας Παπανδρέου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ομιλία του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη.

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