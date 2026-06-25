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25.06.2026 19:54

«Ήταν εντελώς ξαφνικό»: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο της 23χρονης Γιώτας στα Κουφονήσια

25.06.2026 19:54
koufonisia

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο από παθολογικά αίτια της 23χρονης Γιώτας στα Κουφονήσια.

Η 23χρονη μικροβιολόγος έκανε διακοπές με τον σύντροφό της στο νησί από τις 22 Ιουλίου. Το μοιραίο βράδυ το ζευγάρι βγήκε για ποτό και επέστρεψε στο δωμάτιο γύρω στις 23.00. Η κοπέλα κατευθύνθηκε στην τουαλέτα όπου κατέρρευσε

«Πήγαν σε ένα μαγαζί και έφαγαν. Γύρισαν γιατί την έπιασε κάτι σαν δύσπνοια από ό,τι έλεγε το παιδί και έπεσε μέσα στο μπάνιο. Την τράβηξε και το παιδί έβαλε τις φωνές. Έτυχε μία γιατρος και άλλοι γιατροί και έκαναν τις πρώτες βοήθειες», περιέγραψε η ιδιοκτήτρια του καταλύματος.

Οι γιατροί επί 1,5 ώρα έκαναν ΚΑΡΠΑ στην 23χρονη, ωστόσο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν

«Ήταν εντελώς ξαφνικό. Πήγαν με το παλικάρι. Φάγανε, πήγαν μετά να πιουν. Εκεί της ήρθε ζαλάδα σαν λιποθυμία», είπε συγκλονισμένος ο θείος της και πρόσθεσε «Δεν έχει κάτι που θα πήγαινε έτσι ακαριαία. Είχε ένα μικρό άσθμα, δεν ήταν σοβαρό».

Η τραγική ιστορία πίσω από τη Γιώτα

Η 23χρονη Γιώτα εργαζόταν ως αιμολήπτρια σε ιδιωτικό κέντρο στο Κορωπί και ήταν με τον σύντροφό της από το σχολείο.

Η μητέρας της πέθανε από θρόμβωση πριν από 1 χρόνο. Είχε υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση όγκου από το κεφάλι. Οι γιατροί δεν της έδωσαν αντιπηκτικά και μετά την επέμβαση εκδήλωσε θρόμβωση. Στις 15 ημέρες μπήκε ξανά στο χειρουργείο και κατέληξε κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Τραγική ειρωνεία, η βιοψία που βγήκε την ημέρα της κηδείας, έδειξε ότι ο όγκος ηταν καλοήθης.

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ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 20:01
koufonisia
ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν εντελώς ξαφνικό»: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο της 23χρονης Γιώτας στα Κουφονήσια

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