ΒΙΑΝΕΞ: Επένδυση 12,5 εκατ. ευρώ στην Πάτρα για νέο κέντρο φαρμακευτικής έρευνας

Ένα νέο βήμα στην ενίσχυση της φαρμακευτικής έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα σηματοδοτεί η λειτουργία του νέου Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης που δημιούργησε η ΒΙΑΝΕΞ στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, στο πλαίσιο επένδυσης ύψους 12,47 εκατ. ευρώ.

Το νέο ερευνητικό κέντρο εγκαινιάστηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και της φαρμακοβιομηχανίας. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας Θεόδωρος Τρύφων.

Η επένδυση υλοποιήθηκε μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα NextGenerationEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής και ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, το νέο κέντρο έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών μορφών και τη διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας της ΒΙΑΝΕΞ σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ήδη στις εγκαταστάσεις του βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για περισσότερα από 20 γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και νέες φαρμακοτεχνικές μορφές.

Το κέντρο διαθέτει σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές που επιτρέπουν την ανάπτυξη πολλαπλών κατηγοριών φαρμάκων, ενώ συμμετέχει ενεργά σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GENz-trials, το οποίο αξιοποιεί εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση και επιτάχυνση της διαδικασίας κλινικών δοκιμών.

Παράλληλα, στις εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται μελέτες βιοϊσοδυναμίας, ένα κρίσιμο στάδιο για την ανάπτυξη και έγκριση φαρμακευτικών προϊόντων που πληρούν τις αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας.

Το νέο ερευνητικό κέντρο στελεχώνεται ήδη από 20 επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, ενώ η λειτουργία του αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετες προοπτικές απασχόλησης για ερευνητές και εξειδικευμένο προσωπικό. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση της συνεργασίας με πανεπιστημιακά ιδρύματα και διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς.

Για τη ΒΙΑΝΕΞ, η νέα επένδυση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ανάπτυξης που εστιάζει στην καινοτομία, την έρευνα και την ενίσχυση της παρουσίας της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας σε μια αγορά που μετασχηματίζεται με γρήγορους ρυθμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

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