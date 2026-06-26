Με το «κυάλι» ψάχνουν Προσωπικό Βοηθό τα άτομα με αναπηρία

Μία απο τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα είναι ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού. Ωστόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι πολλά, με κυριότερο την μειωμένη προσφορά των βοηθών που αναλαμβάνουν να στηρίξουν τα Αμε.Α.

Τα παραπάνω αποκαλύπτει η έρευνα που πραγματοποίησε το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. με τίτλο: «Ο Προσωπικός Βοηθός στην πράξη: Η εμπειρία των ωφελούμενων με αναπηρία».

Η μελέτη καταγράφει ότι ο Προσωπικός Βοηθός έχει αλλάξει ουσιαστικά την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία, ενισχύοντας την ανεξαρτησία, την αυτονομία και τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής.

Αναλυτικά η έρευνα που παρουσιάστηκε στην ημερίδα τη Τρίτη 23 Ιουνίου, αναδεικνύει την εμπειρία και τις αντιλήψεις των ωφελούμενων για τον Προσωπικό Βοηθό, τα αποτελέσματα της υπηρεσίας στην καθημερινή τους διαβίωση και αποτυπώνει τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι ωφελούμενοι με αναπηρία που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα.

Οι ωφελούμενοι αναφέρουν σημαντική μείωση του αισθήματος απομόνωσης, αύξηση της κοινωνικοποίησης και μεγαλύτερη ευελιξία στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Παράλληλα, οι οικογένειες και οι φροντιστές βιώνουν ανακούφιση από το βάρος της συνεχούς φροντίδας, γεγονός που βελτιώνει τη συνολική λειτουργία του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Η πλειονότητα των ωφελούμενων δηλώνει υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από τη συνεργασία με τους Προσωπικούς Βοηθούς.

Η υπηρεσία θεωρείται αξιόπιστη, αποτελεσματική και ουσιαστική, ενώ συχνά περιγράφεται ως «πηγή χαράς» και «ανάσα ελευθερίας». Η επίδραση δεν περιορίζεται στα άτομα με αναπηρία: οι οικογένειες αναφέρουν μείωση του άγχους, καλύτερη οργάνωση της καθημερινότητας και ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας.

Ποια είναι τα βασικά προβλήματα

Παρά τα θετικά αποτελέσματα, η έρευνα εντοπίζει κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη διευρυμένη εφαρμογή του θεσμού:

Δυσκολίες στη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας, ιδιαίτερα για άτομα με προβλήματα όρασης.

Περιορισμένη λειτουργικότητα της πλατφόρμας σε κινητά τηλέφωνα.

Προβλήματα στο σύστημα δήλωσης ωρών απασχόλησης.

Ελλιπής πληροφόρηση στο μητρώο Προσωπικών Βοηθών και μη επικαιροποιημένη διαθεσιμότητα.

Αίσθηση τυπικότητας στη διαδικασία αξιολόγησης και έλλειψη ενημέρωσης για τα κριτήρια κατανομής ωρών.

Απουσία διαδικασιών ένστασης και επαναξιολόγησης.

Μειωμένη προσφορά Προσωπικών Βοηθών, ιδιαίτερα για άτομα με βαριές αναπηρίες.

Μη ελκυστικοί όροι εργασίας και χαμηλές αμοιβές.

Ασαφές πλαίσιο καθηκόντων και ανεπαρκής επιμόρφωση.

Έλλειψη εποπτικού και υποστηρικτικού μηχανισμού για τη διαχείριση δυσκολιών στη συνεργασία.

Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη για θεσμική ενίσχυση, βελτίωση των διαδικασιών και αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής.

Οι στόχοι

Η έρευνα είχε ως στόχο να αποτυπώσει την εμπειρία των ωφελούμενων σε όλα τα στάδια της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, να καταγράψει τις αντιλήψεις τους για τη λειτουργία του θεσμού και να αξιολογήσει τον συνολικό αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους.



λοποιήθηκε με μικτό διαδοχικό σχεδιασμό (Sequential Mixed Methods), συνδυάζοντας:

Ποσοτική έρευνα με 215 συμμετέχοντες

ποιοτική έρευνα με 7 ομάδες εστίασης και 3 συνεντεύξεις.

Ανάλυση του πλαισίου λειτουργίας του προγράμματος.

Το δείγμα περιλάμβανε άτομα με κινητικές, νοητικές, αισθητηριακές και ψυχικές αναπηρίες, καθώς και εκπροσώπους τους.

Η πιλοτική εφαρμογή απέδειξε ότι ο Προσωπικός Βοηθός μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο για την ανεξάρτητη διαβίωση και την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία.

Η μετάβαση από το πιλοτικό στάδιο σε μόνιμο θεσμικό πλαίσιο απαιτεί ενίσχυση των υποδομών, βελτίωση των διαδικασιών και επένδυση στην εκπαίδευση και υποστήριξη των προσωπικών βοηθών.

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