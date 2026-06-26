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26.06.2026 07:25

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Το απόγευμα στα ΑΤΜ οι τελευταίοι δικαιούχοι – Ποια Ταμεία πληρώνουν (video)

26.06.2026 07:25
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Ολοκληρώνονται σήμερα (26/6) το απόγευμα οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου, οι οποίες ξεκίνησαν την Τετάρτη (24/6) με τα Ταμεία των μη μισθωτών.

Το δεύτερο κύμα πληρωμών αφορά τους μισθωτούς και σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Κάθε μήνα όμως τα χρήματα εμφανίζονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Καθώς λοιπόν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, οι δικαιούχοι θα πληρωθούν από το απόγευμα της Παρασκευής (26/6).

Πιο αναλυτικά, θα καταβληθούν οι εξής συντάξεις:

  • ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
  • Δημόσιο
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος
  • ΝΑΤ και ΚΕΑΝ
  • ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
  • ΕΤΑΤ
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
  • ΔΕΗ
  • ΟΤΕ
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου

Τέλος ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Ιουνίου.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 08:26
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