search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06.2026 16:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.06.2026 15:46

Ανεμοι στην Αττική: Δέντρο έπεσε πάνω σε όχημα στη Μιχαλακοπούλου, εγκλωβίστηκε ο οδηγός

27.06.2026 15:46
pirosvestiki-new
φωτογραφία αρχείου

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών αλλά και πρόκλησης ζημιών, όπως πτώσεις δέντρων και αντικειμένων.

Στην οδό Μιχαλακοπούλου, κοντά στην πλατεία Μαβίλη, ένας μεγάλος κορμός δέντρου κατέρρευσε πάνω σε διερχόμενο όχημα, εγκλωβίζοντας προσωρινά την οδηγό, η οποία απεγκλωβίστηκε σώα από δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στη συνέχεια ακολούθησε επιχείρηση κοπής και απομάκρυνσης του κορμού. Προβλήματα προκλήθηκαν και στο Παγκράτι, όπου η πτώση τμήματος τοίχου οδήγησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Εργοτίμου.

Τα στοιχεία του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr) καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες ανέμων. Η ισχυρότερη ριπή σημειώθηκε στην κορυφή της Πεντέλης, όπου έφτασε τα 124 χλμ./ώρα, ενώ πολύ υψηλές τιμές καταγράφηκαν επίσης στην Παξιμάδα Καρύστου (111 χλμ./ώρα), στον Αυλώνα Χίου (105 χλμ./ώρα), στο Γεράκι Λακωνίας (101 χλμ./ώρα), στο Λαύριο (98 χλμ./ώρα) και στην Πάρνηθα (92 χλμ./ώρα). Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να διατηρήσουν τις επικίνδυνες συνθήκες.

Διαβάστε επίσης:

Η «μαύρη» λίστα του ΠΑΚΟΕ: Ποιες παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες στην Αττική

Πανάκριβο το μπάνιο στην Αττική: Πόσο κοστίζουν οι βουτιές σε οργανωμένες παραλίες

Θάσος: «Συγγνώμη, λάθος» λέει η εταιρεία που απαίτησε ναύλο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – «Νομίζαμε ότι είναι ιδιωτικό»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
livanos-hezbolax
ΚΟΣΜΟΣ

Ηγέτης Χεζμπολάχ: Συνιστά «ταπείνωση», «άκυρη» η συμφωνία Λιβάνου – Ισραήλ

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

anagnwstopoulos
LIFESTYLE

Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Ποτέ δεν αγνοήσαμε τα νούμερα τηλεθέασης στην ΕΡΤ – Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι»

Ship
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στις 3 Ιουλίου στα πλοία της Ραφήνας – Ζητήματα ασφάλειας πληρωμάτων και πλοίων θέτει η ΠΕΝΕΝ

dimitra_papadopoulou_ndp
LIFESTYLE

Δήμητρα Παπαδοπούλου: «Όταν είπα στον μπαμπά μου ότι θα γίνω ηθοποιός, μου είπε “λυπάμαι πολύ, παιδί μου”»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bolos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι από το Βόλο πέτυχε στις Πανελλαδικές και διεκδικεί θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

tsipras 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί δεν είναι απίθανο να κινείται ο Τσίπρας στο 20% – Τα αποτελέσματα του 2023, η αποτυχία των επιγόνων του και του… ΠΑΣΟΚ

ikaria-diakopes-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τα νέα «κρυφά νησιά»: Οι 8 προορισμοί που κερδίζουν όσους εγκαταλείπουν Κυκλάδες και Σποράδες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06.2026 16:32
livanos-hezbolax
ΚΟΣΜΟΣ

Ηγέτης Χεζμπολάχ: Συνιστά «ταπείνωση», «άκυρη» η συμφωνία Λιβάνου – Ισραήλ

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

anagnwstopoulos
LIFESTYLE

Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Ποτέ δεν αγνοήσαμε τα νούμερα τηλεθέασης στην ΕΡΤ – Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι»

1 / 3