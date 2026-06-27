Ανεμοι στην Αττική: Δέντρο έπεσε πάνω σε όχημα στη Μιχαλακοπούλου, εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών αλλά και πρόκλησης ζημιών, όπως πτώσεις δέντρων και αντικειμένων.

Στην οδό Μιχαλακοπούλου, κοντά στην πλατεία Μαβίλη, ένας μεγάλος κορμός δέντρου κατέρρευσε πάνω σε διερχόμενο όχημα, εγκλωβίζοντας προσωρινά την οδηγό, η οποία απεγκλωβίστηκε σώα από δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στη συνέχεια ακολούθησε επιχείρηση κοπής και απομάκρυνσης του κορμού. Προβλήματα προκλήθηκαν και στο Παγκράτι, όπου η πτώση τμήματος τοίχου οδήγησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Εργοτίμου.

Τα στοιχεία του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr) καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες ανέμων. Η ισχυρότερη ριπή σημειώθηκε στην κορυφή της Πεντέλης, όπου έφτασε τα 124 χλμ./ώρα, ενώ πολύ υψηλές τιμές καταγράφηκαν επίσης στην Παξιμάδα Καρύστου (111 χλμ./ώρα), στον Αυλώνα Χίου (105 χλμ./ώρα), στο Γεράκι Λακωνίας (101 χλμ./ώρα), στο Λαύριο (98 χλμ./ώρα) και στην Πάρνηθα (92 χλμ./ώρα). Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να διατηρήσουν τις επικίνδυνες συνθήκες.

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