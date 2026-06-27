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27.06.2026 15:51

Η «μαύρη» λίστα του ΠΑΚΟΕ: Ποιες παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες στην Αττική

27.06.2026 15:51
paralia
Φωτογραφία αρχείου

Έντονη συζήτηση για τα διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης και τις μεθόδους μέτρησης έχει προκαλέσει η νέα έρευνα του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στις παραλίες της Αττικής.

Την ώρα που η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει υψηλές επιδόσεις στις διεθνείς αξιολογήσεις για τις παραλίες με Γαλάζια Σημαία, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών φέρνουν στο προσκήνιο περιοχές με αυξημένο μικροβιακό φορτίο.

Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ακατάλληλες

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ, η πιο επιβαρυμένη περιοχή είναι το Πόρτο Ράφτη, όπου πέντε από τα έξι σημεία δειγματοληψίας κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση λόγω υψηλού μικροβιακού φορτίου. Κατάλληλη εμφανίζεται μόνο η παραλία Αυλάκι.

Αντίστοιχα προβλήματα εντοπίζονται και στην ακτογραμμή από το Θυμάρι έως το Λαύριο, όπου ακατάλληλα χαρακτηρίζονται τα εξής σημεία:

  • Παλαιά Φώκαια
  • Λεγραινά
  • Σούνιο
  • Ασημάκη
  • Πουνταζέζα
  • Μαύρη Πέτρα
  • Δασκαλειό (ακατάλληλο το 1ο και το 3ο λιμανάκι και η κεντρική παραλία)

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, προβλήματα καταγράφονται και σε παραλίες της Πειραϊκής, της Φρεαττύδας, του Φλοίσβου, της Λουμπάρδας καθώς και σε σημεία της Αναβύσσου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης σε περιοχές όπως το Σούνιο, η Αρτέμιδα (Λούτσα), το Ζούμπερι και η Νέα Μάκρη, όπου καταγράφονται διαφοροποιήσεις ανά σημείο δειγματοληψίας.

Ποιες παραλίες κρίνονται κατάλληλες

Στην ίδια έρευνα, το ΠΑΚΟΕ καταγράφει και σειρά παραλιών που βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων και θεωρούνται κατάλληλες για κολύμβηση.

Μεταξύ αυτών είναι:

  • Θυμάρι
  • Χάρακας
  • Μάτι
  • Ζούμπερι
  • δύο σημεία στη Νέα Μάκρη
  • Μαραθώνας
  • Σχοινιάς

Κατάλληλες εμφανίζονται επίσης αρκετές οργανωμένες παραλίες του νοτίου παραλιακού μετώπου της Αττικής, όπως:

  • Μπάτης
  • ΕΔΕΜ
  • Άλιμος
  • Γλυφάδα
  • Βούλα
  • Βουλιαγμένη
  • Βάρκιζα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα από τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν από τα αποτελέσματα είναι πώς δύο παραλίες που απέχουν ελάχιστα μεταξύ τους μπορεί να εμφανίζουν εντελώς διαφορετική εικόνα ως προς την ποιότητα των νερών.

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