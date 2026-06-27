Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Ποτέ δεν αγνοήσαμε τα νούμερα τηλεθέασης στην ΕΡΤ – Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι»

Για την αποχώρησή του από την ΕΡΤ, αλλά και για τα νούμερα τηλεθέασης μίλησε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ».

«Πάντα όταν τελειώνει μια σεζόν, τα συναισθήματα είναι γλυκόπικρα. Σε οποιαδήποτε νέα αρχή, έχεις δημιουργικό άγχος, αγωνία… Έχεις πεταλούδες στο στομάχι! Εμείς, από την πρώτη μέρα στην ΕΡΤ, βλέπαμε τα νούμερα τηλεθέασης, δεν τα αγνοήσαμε ποτέ, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι», εξήγησε.

»Την επόμενη χρονιά δεν θα δείτε σχεδόν καμία αλλαγή. Μικρά πράγματα θα αλλάξουν, η εκπομπή θα είναι αυτή που ξέρουμε τόσα χρόνια», κατέληξε.

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