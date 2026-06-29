Αυστηρό μήνυμα της Τεχεράνης σε Γαλλία, Ομάν: Το Ιράν δεν θα επιτρέψει να αποναρκοθετήσουν τα Στενά του Ορμούζ

Η αποναρκοθέτηση του Στενού του Ορμούζ αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του Ιράν και η χώρα δεν θα επιτρέψει σε κανέναν άλλο να συμμετάσχει στην προσπάθεια, δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Κασέμ Γκαριμπαμπάντι.

Η Γαλλία και το Ομάν ανακοίνωσαν την Παρασκευή σχέδια συνεργασίας με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση ναρκοπεδίων από το Στενό του Ορμούζ και συνεργασίας για την αποκλιμάκωση των εντάσεων, δήλωσε ο Πρόεδρος Μακρόν.

Απαντώντας, ο Γκαριμπαμπάντι δήλωσε ότι οι Ιρανοί «ουσιαστικά δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο».

«Η κατάσταση είναι ευαίσθητη και περίπλοκη. Συμβουλεύουμε έντονα τη Γαλλία να μην την περιπλέξει περαιτέρω με τις προκλήσεις της».

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