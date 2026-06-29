Autohellas: Αύξηση εσόδων και EBITDA στο πρώτο τρίμηνο, αλλά οι υψηλές αποσβέσεις οδήγησαν σε ζημίες

Η ενίσχυση της δραστηριότητας στις μισθώσεις αυτοκινήτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές, διατήρησε σε αναπτυξιακή τροχιά την Autohellas κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ωστόσο, οι αυξημένες αποσβέσεις που συνδέονται με τις επενδύσεις στον στόλο επηρέασαν την τελική γραμμή των αποτελεσμάτων, οδηγώντας τον όμιλο σε οριακές ζημίες, παρά τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 220,9 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 5,8%, φτάνοντας τα 51,6 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημίες 0,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η διοίκηση αποδίδει την επιδείνωση της καθαρής κερδοφορίας κυρίως στη σημαντική αύξηση των αποσβέσεων, εξέλιξη που συνδέεται με τη συνεχιζόμενη επενδυτική πολιτική του ομίλου και την ανανέωση του στόλου οχημάτων. Πρόκειται για μια επιβάρυνση που επηρεάζει τα λογιστικά αποτελέσματα, χωρίς όμως να αναιρεί τη βελτίωση των λειτουργικών μεγεθών.

Οι μισθώσεις παραμένουν η «ατμομηχανή»

Η δραστηριότητα των μισθώσεων συνέχισε να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Στην ελληνική αγορά, τα έσοδα από τις μισθώσεις αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 7,3%, φθάνοντας τα 63,1 εκατ. ευρώ. Η άνοδος αποδίδεται τόσο στη διατήρηση της ισχυρής ζήτησης από επιχειρήσεις όσο και στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, που ενισχύει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Ακόμη καλύτερη ήταν η εικόνα στις δραστηριότητες του εξωτερικού, όπου ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 18,3%, στα 37,6 εκατ. ευρώ. Καθοριστική ήταν η συμβολή της Πορτογαλίας, όπου οι αυξημένες μισθώσεις και οι πωλήσεις μεταχειρισμένων οχημάτων οδήγησαν σε σημαντική ενίσχυση των εσόδων και της λειτουργικής κερδοφορίας.

Στις αγορές των Βαλκανίων και της Κύπρου, ο όμιλος διατήρησε σταθερή πορεία, με ήπια αύξηση των εσόδων και διατήρηση της κερδοφορίας σε λειτουργικό επίπεδο.

Πίεση στην εμπορία αυτοκινήτων

Αντίθετα, ο τομέας της εμπορίας αυτοκινήτων και των συναφών υπηρεσιών κινήθηκε πτωτικά κατά το πρώτο τρίμηνο.

Ο κύκλος εργασιών της συγκεκριμένης δραστηριότητας διαμορφώθηκε στα 120,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 4,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Παρά τη συγκεκριμένη υποχώρηση, ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει στη διεύρυνση της παρουσίας του στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Στο πλαίσιο αυτό, τον Μάιο ανακοινώθηκε η εμπορική διάθεση της νέας μάρκας Lepas του κινεζικού ομίλου Chery μέσω της Italian Motion, προσθέτοντας ένα ακόμη brand στο χαρτοφυλάκι της εταιρείας.

Παράλληλα, η Italian Motion, η οποία δεν ενοποιείται στον κύκλο εργασιών του ομίλου λόγω του τρόπου λογιστικής απεικόνισης, πραγματοποίησε πωλήσεις 35,2 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, ενισχύοντας τη συνολική εμπορική δραστηριότητα.

Στο τέλος Μαρτίου τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 555,5 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ενεργητικό ανήλθε σε 1,84 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση μιας ισχυρής χρηματοοικονομικής βάσης παρά τη σημαντική επενδυτική δραστηριότητα.

Οι επενδύσεις σε πάγια και στόλο συνέχισαν να αυξάνονται, στοιχείο που εξηγεί και την άνοδο των αποσβέσεων, οι οποίες επηρέασαν τα καθαρά αποτελέσματα του τριμήνου.

Η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για την πορεία των επόμενων μηνών, παρά τις αβεβαιότητες που εξακολουθούν να προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι ενδείξεις από τον ελληνικό τουρισμό παραμένουν θετικές, δημιουργώντας προσδοκίες για ακόμη μία ισχυρή χρονιά στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Παράλληλα, η αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων συνεχίζει να αναπτύσσεται, καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες επιλέγουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης στόλου αντί της αγοράς οχημάτων.

Με την ενίσχυση του στόλου, τη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας και την προσθήκη νέων εμπορικών σημάτων, η Autohellas επιδιώκει να διατηρήσει την αναπτυξιακή της πορεία και κατά το υπόλοιπο του 2026, στηριζόμενη τόσο στην αυξημένη τουριστική κίνηση όσο και στη συνεχιζόμενη ζήτηση για υπηρεσίες κινητικότητας.

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