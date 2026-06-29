Κατατίθεται η ρύθμιση για τα πατίνια: Πλήρης απαγόρευση για τους κάτω των 17 ετών στους δρόμους, υποχρεωτική ασφάλιση, τσουχτερά πρόστιμα

Στη Βουλή κατατίθεται η ρύθμιση για τα πατίνια. Η ρύθμιση προβλέπει πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών.

Τι προβλέπει η ρύθμιση για τα πατίνια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στο briefing των κυβερνητικών συντακτών ανέφερε:

Νομοθετική πρωτοβουλία του υπ. Μεταφορών αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, στην πρόληψη ατυχημάτων και, ιδίως, στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση αυτών των οχημάτων.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας:

Απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, προφανώς εκτός εκείνων των πατινιών που αφορούν άτομα με αναπηρία.

Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ. την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 ευρώ στα 350 ευρώ.

Οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν, όταν οδηγούν, νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης.

Οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών.

Απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Εταιρείες που πωλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

«Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να ενισχύσουμε την ασφάλεια στους δρόμους, να περιορίσουμε τα ατυχήματα και να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας.

Ατυχήματα, τραυματισμοί και θάνατοι ανηλίκων

Η ξαφνική επέκταση της χρήσης των πατινιών τα τελευταία χρόνια και ειδικα από ανηλίκους ήταν η αιτία για εκατοντάδες τραυματισμούς παιδιών.

Σε έναν χρόνο 400 παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο από τραυματισμό με πατίνι, ενώ τα πρόσφατα περιστατικά με τους θανάτους και τους βαρύτατους τραυματισμούς ανηλίκων με πατίνια, έφεραν στο προσκήνιο το πρόβλημα.

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