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29.06.2026 09:57

Θεσσαλονίκη: Τσακώθηκαν για την κοκαΐνη και έβγαλε μαχαίρι – Κλωτσιές σε αστυνομικούς από 30χρονο

29.06.2026 09:57
cocaine_
αρχείου

Στη σύλληψη των ενοίκων ενός διαμερίσματος για καβγά που είχαν λόγω ναρκωτικών, προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για καβγά ανάμεσα σε έναν 33χρονο και έναν 30χρονο από την Αλβανία σε διαμέρισμα στην περιοχή του Παλαιού Σταθμού, από τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 33χρονος κατήγγειλε ότι ο 30χρονος τον απείλησε με μαχαίρι μετά από διαπληκτισμό που είχαν. Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν τον 30χρονο, εκείνος -σύμφωνα με την αστυνομία – αντιστάθηκε σθεναρά με κλωτσιές και χτυπήματα σε βάρος τους αλλά και απειλές.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό του διαμερίσματος αυτοσχέδια συσκευασία κοκαΐνης συνολικού βάρους 13,8 γραμμαρίων, η οποία φέρεται να ήταν και η αιτία του καβγά ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Οι δύο τους συνελήφθησαν για ναρκωτικά ενώ ο 30χρονος κατηγορείται και για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, βία κατά υπαλλήλων και εξύβριση.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

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