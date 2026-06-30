Αθήνα – Μια Πόλη που Διδάσκει: 10 Χρόνια «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»

Το πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσε μια δεκαετία προσφέροντας σε χιλιάδες μαθητές μια διαφορετική εμπειρία μάθησης, συνεργασίας και ενεργού πολιτειότητας μέσα στην ίδια την πόλη.

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο επετειακός κύκλος δράσεων για τα 10 χρόνια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία», μιας πρωτοβουλίας του Δήμου Αθηναίων που εδώ και μία δεκαετία μετατρέπει την πόλη σε ανοιχτό πεδίο μάθησης για χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες.

Το Πρόγραμμα, το οποίο για τη σχολική χρονιά 2025–2026 τελούσε υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, συμπλήρωσε φέτος δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε:

«Η Αθήνα είναι μια πόλη που αφηγείται υπέροχες ιστορίες. Δέκα χρόνια μετά την έναρξη του προγράμματος “Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία”, 13.700 μαθητές έχουν γίνει μέρος των ιστοριών αυτών. Είναι μια νέα γενιά που έχει μάθει να βλέπει, να αγαπά και να φροντίζει την πόλη της. Οι αυριανοί πολίτες μαθαίνουν ότι η πόλη δεν είναι απλώς το σκηνικό της καθημερινότητάς τους, αλλά ένας κοινός τόπος ευθύνης και συμμετοχής».

Ο Πρόεδρος της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, Κωστής Παπαϊωάννου, σημείωσε:

«Η Τεχνόπολη γιορτάζει τη δεκαετία του Προγράμματος “Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία”. Είναι η δική μας συμβολή στη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων και ενεργών πολιτών».

Η πόλη ως πεδίο μάθησης

Το πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» αποτελεί μια δυναμική εκπαιδευτική δράση του Δήμου Αθηναίων που υλοποιείται από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και με τη συμμετοχή σημαντικών επιστημονικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ηλικίας 4 έως 17 ετών δεν μένουν στη σχολική αίθουσα. Βγαίνουν στην πόλη, περπατούν στους δρόμους, ανακαλύπτουν μνημεία και γλυπτά, υιοθετούν σημεία της πόλης και μαθαίνουν να τα βλέπουν ως μέρος της καθημερινότητάς τους. Μέσα από βιωματικές δράσεις, καλλιεργούν τη σχέση τους με τον δημόσιο χώρο, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά, αποκτώντας παράλληλα γνώσεις και δεξιότητες ενεργού πολίτη.

Το αποτύπωμα των 10 χρόνων

Από το 2016 έως σήμερα, το πρόγραμμα έχει συγκεντρώσει:

13.700 μαθητικές συμμετοχές

1.300 συμμετοχές εκπαιδευτικών

565 συμμετοχές σχολικών μονάδων

πάνω από 450 δράσεις

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας, το πρόγραμμα τιμήθηκε με τρία βραβεία στα Education Leaders Awards. Πάνω απ’ όλα, έχει συμβάλει στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς ενεργών πολιτών που μαθαίνουν να αγαπούν και να φροντίζουν την πόλη τους.

Η επετειακή ημερίδα

Κορυφαία στιγμή του εορτασμού αποτέλεσε η επετειακή ημερίδα «10 χρόνια “Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία”», που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Η ημερίδα συγκέντρωσε εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακούς, ερευνητές, συνεργάτες του προγράμματος, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτιστικών φορέων και φοιτητές, δημιουργώντας έναν ουσιαστικό χώρο ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας.

Μέσα από εισηγήσεις, παρουσιάσεις και συζητήσεις αναδείχθηκαν η φιλοσοφία του προγράμματος, η μεθοδολογία του, τα ερευνητικά δεδομένα, οι συνεργασίες που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια της δεκαετίας, καθώς και οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις που εφαρμόστηκαν στα σχολεία της Αθήνας.

Οι ετήσιες γιορτές λήξης

Ο επετειακός κύκλος ολοκληρώθηκε με τις ετήσιες γιορτές λήξης για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στους φιλόξενους χώρους της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες παρουσίασαν τις εργασίες τους, συμμετείχαν σε δημιουργικές δράσεις, μαθητικές διαβουλεύσεις, εργαστήρια και εκθέσεις, δίνοντας φωνή στις δικές τους εμπειρίες από τη γνωριμία τους με την πόλη.

Οι πολύχρωμες εκθέσεις έργων, οι παρουσιάσεις στο Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ», οι εικαστικές δημιουργίες, τα βίντεο, οι λογοτεχνικές και ιστορικές προσεγγίσεις, αλλά και οι συζητήσεις των μαθητών για ζητήματα δημοκρατίας, συμμετοχής και δημόσιου χώρου ανέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο τον πραγματικό πρωταγωνιστή του προγράμματος: τα ίδια τα παιδιά.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον

Με την ολοκλήρωση των επετειακών δράσεων κλείνει ένας σημαντικός κύκλος δέκα ετών.

Ένας κύκλος που απέδειξε ότι η πόλη μπορεί να γίνει τάξη, ότι η μνήμη μπορεί να γίνει μάθηση και ότι η εκπαίδευση μπορεί να βγει έξω από τους τοίχους του σχολείου.

Με την ίδια δημιουργική ενέργεια, αισιοδοξία και διάθεση για συνεργασία, ξεκινάμε ήδη την προετοιμασία του 11ου χρόνου του προγράμματος, με νέες ιδέες, νέες συνέργειες και τη σταθερή δέσμευση να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίζουν, να αγαπούν και να συνδιαμορφώνουν την πόλη τους.

Γιατί δέκα χρόνια μετά, το «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» δεν γιορτάζει το τέλος μιας διαδρομής, αλλά την αρχή της επόμενης.