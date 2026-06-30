Αγρίνιο: «Με εκνευρίζουν οι… θάμνοι!» – Η απίστευτη ατάκα του 50χρονου εμπρηστή – Τον «τσάκωσε» κάμερα ασφαλείας (video)

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τον 50χρονο που έβαλε φωτιά στην περιοχή της Παραβόλας στο Αγρίνιο την Κυριακή (28/6).

Στο βίντεο της ΕΡΤ, φαίνεται ο 50χρονος να ανάβει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Μάλιστα, παραμένει στο σημείο για λίγα λεπτά, για να σιγουρευτεί ότι η φωτιά άναψε.

Στη συνέχεια αποχώρησε πεζός, χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις του είχαν καταγραφεί.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, προκαλώντας ζημιές σε περίπου τέσσερα στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα. Για την άμεση κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αξιοποιήθηκε από το Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τον 50χρονο .

«Με εκνευρίζουν οι θάμνοι», φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του.

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