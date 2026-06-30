Δούρος Α.Ε.: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και αύξηση κεφαλαίου 3 εκατ. ευρώ σηματοδοτούν νέα αναπτυξιακή πορεία

Σε νέα αναπτυξιακή τροχιά εισέρχεται η Δούρος Α.Ε., μετά τις αποφάσεις της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που άναψε το «πράσινο φως» για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 3 εκατ. ευρώ και επικύρωσε τη συγκρότηση νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εξελίξεις συνοδεύονται από την είσοδο δύο νέων βασικών μετόχων, εξέλιξη που η διοίκηση θεωρεί κομβική για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας.

Η έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού σχεδιασμού, ο οποίος φιλοδοξεί να ενισχύσει τη θέση της εταιρείας τόσο στον χώρο της μόδας, όπου διαθέτει μακρά παρουσία, όσο και σε νέους τομείς δραστηριότητας.

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συγκρότηση νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από τους Θεόδωρο Ν. Δούρο, Χρίστο Σοφή, Δημήτριο Τσέλλο, Πέτρο Χρυσοβέργη, Ευγενία Μουρούσια, Γεώργιο Σιούφα και Βασιλική Πουλημένου.

Κεντρικό στοιχείο της νέας σελίδας για τη Δούρος Α.Ε. αποτελεί η είσοδος των Νίκου Μπάκου και Αλεξάνδρας Καϋμενάκη στο μετοχικό σχήμα. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρός της, Θεόδωρος Ν. Δούρος, καλωσόρισε επισήμως τους δύο νέους βασικούς μετόχους, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον Δημήτρη Πάσχο.

Όπως ανέφερε, η συμμετοχή δύο επιχειρηματιών με ισχυρή παρουσία σε κλάδους όπως η ναυτιλία, οι κατασκευές, η ενέργεια και ο χρηματοπιστωτικός τομέας δημιουργεί νέα δεδομένα για την εταιρεία και ενισχύει τις δυνατότητές της να αναπτύξει δραστηριότητες πέραν του βασικού της αντικειμένου.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ενίσχυση της μετοχικής βάσης σε συνδυασμό με τα νέα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τη βάση για την υλοποίηση ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου, το οποίο θα επιτρέψει στη Δούρος Α.Ε. να αξιοποιήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Θεόδωρος Ν. Δούρος ευχαρίστησε τον Νίκο Μπάκο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στην εταιρεία, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή του Δημήτριου Τσέλλου, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά τόσο στην προσέγγιση των δύο πλευρών όσο και στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Παράλληλα, εξήρε τη συμβολή του Χρίστου Σοφή για τη νομική υποστήριξη της εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, καθώς και του δικηγόρου Δημήτρη Πάσχου, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία και η τεχνογνωσία τους συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης προς τον Πέτρο Χρυσοβέργη, οικονομικό σύμβουλο του Νίκου Μπάκου, καθώς και προς τα στελέχη της εταιρείας, τους οικονομικούς συμβούλους, τους ορκωτούς ελεγκτές, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη συνεργασία και την υποστήριξη που παρείχαν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Η τοποθέτηση του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης έκλεισε με προσωπική αναφορά στον ιδρυτή της εταιρείας, Νίκο Δούρο, στη μνήμη του οποίου αφιέρωσε τη νέα αυτή σελίδα για τη Δούρος Α.Ε.. Όπως σημείωσε, η επιμονή, η πίστη και η συνέπεια που χαρακτήριζαν τον ιδρυτή αποτελούν διαχρονική παρακαταθήκη για την οικογένεια και την εταιρεία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με τη νέα μετοχική σύνθεση και τη χρηματοδοτική ενίσχυση η Δούρος Α.Ε. διαθέτει πλέον τις προϋποθέσεις για μια νέα περίοδο ανάπτυξης.

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