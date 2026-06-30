Καλοκαίρι στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης φέρνουν ένα πλούσιο καλοκαιρινό πρόγραμμα που συνδυάζει πολιτισμό, δημιουργικότητα, κοινωνική προσφορά και συμμετοχικές εμπειρίες για όλες τις ηλικίες.

Από το Μποστάνι με τα φρέσκα προϊόντα μικρών παραγωγών και τις παραστάσεις κουκλοθεάτρου για παιδιά, μέχρι φεστιβάλ τέχνης, bazaar κόμικς, γιορτές βιβλίου και θεματικά αφιερώματα στη μουσική και τον χορό, η Αγορά μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης και έκφρασης για την πόλη.

Ένα πρόγραμμα για όλους! Μια Αγορά για όλους!

Εκδηλώσεις

Μποστάνι

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης φιλοξενεί το Μποστάνι, μία αγορά με φρέσκα προϊόντα οργανικής γεωργίας μικρών παραγωγών.

Τετάρτες 1, 8, 15, 22, 29/7 | 14:00-17:00 & 5 & 26/8 | 12:00-15:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Πίκο και Λόλα

Μια κουκλοθεατρική παράσταση φτιαγμένη από διασκεδαστικές ιστορίες γραμμένες σε απλά και λιτά στιχάκια, μέσα από τις οποίες ξεδιπλώνεται ένας χρωματιστός, μαγικός κόσμος.

Πρωταγωνιστές του ο Πίκο και η Λόλα, δύο διαφορετικοί αλλά αχώριστοι φίλοι, που με τις περιπέτειές τους βοηθούν τα παιδιά να αντιληφθούν έννοιες όπως η φιλία, η αποδοχή και η συνεργασία, να αναπτύξουν τη φαντασία τους και φυσικά να γελάσουν!

Πέμπτη 2/7 | 19:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

ATHENSHOT

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης μετατρέπεται σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης για τέχνη, performances, μόδα, ήχο, workshops, εκθέσεις, κοινότητες και ανθρώπους της πόλης.

Σάββατο 4/7 | 12:00-22:30

Αίθριο, Μεγάλο & Μικρό Φ, Creative Lab

Είσοδος ελεύθερη

Comicdom Summer Bazaar

Το Comicdom Bazaar επιστρέφει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, για να κάνει ακόμα πιο όμορφο το καλοκαίρι των κομιξόφιλων, με πολλά comics και related items.

Κυριακή 5/7 | 11:00-21:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Αιμοδοσία

Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, το Blood-e διοργανώνει μία δράση για τη στήριξη της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Δευτέρα 6/7 | 09:30-13:00

Μεγάλο Φ

Είσοδος ελεύθερη

Παρουσίαση Βιβλίου “Η Σεζόν”

Το βιβλίο λειτουργεί ως μια μαρτυρία για τη ζωή των εργαζομένων που κάνουν σεζόν και ως ένα τεκμήριο για το εύρος των εργασιών και των πρακτικών της βιομηχανίας του τουρισμού. Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Η Κωνσταντίνα Τσουκαλά- Σταθάκη, συγγραφέας, εργαζόμενη στον τουρισμό, Σταύρος Μαλιχούδης, δημοσιογράφος, Χρήστος Κρυστάλλης, επιμελητής της έκδοσης, περιοδικό βλάβη.

Δευτέρα 6/7 | 19:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

9ο Θερινό Βιβλιοστάσιο

Μία όαση βιβλίων στην καρδιά του καλοκαιριού με συμμετοχή εκδοτικών εγχειρημάτων, παρουσιάσεις, συζητήσεις και αναγνώσεις.

Παρασκευή 10/7 | 15:00-23:00 & Σάββατο 11/7 έως Κυριακή 12/7 | 11:00-23:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Αν περνάς από τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ένα τεστάκι κάν’το!

Το προσωπικό του My Checkpoint θα βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης προσφέροντας δωρεάν, γρήγορες εξετάσεις για HIV, ηπατίτιδα B & C και σύφιλη, καθώς και ενημέρωση για θέματα σεξουαλικής υγείας.

Δευτέρες 13 & 27/7 | 11:00-15:00

Μικρό φ

Είσοδος ελεύθερη

80s Nostalgia

Ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη disco των 80s σε ρετρό ατμόσφαιρα με DJ set, κλασικές επιτυχίες Euro-disco και γρήγορα μαθήματα χορού.

Πέμπτη 16 έως Κυριακή 19/7 | 11:00-21:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Χορεύουμε Ελλάδα

Τέσσερις ημέρες γεμάτες χορούς από όλη την Ελλάδα. Παραγωγοί και χειροτεχνες γίνονται μια παρέα με τους επισκέπτες κάτω από τον ήχο της νησιωτικής μουσικής.

Πέμπτη 23 έως Κυριακή 26/7 | 11:00-21:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Αιθιοπική Πρωτοχρονιά

Η Αιθιοπική κοινότητα σας καλεί να γιορτάσετε μαζί μας, την αλλαγή χρονιάς της Αιθιοπίας με ζωηρούς ρυθμούς, έντονα χρώματα και μοτίβα, μοναδικό φαγητό και ποτό.

Κυριακή 30/8 | 10:00-22:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Εργαστήρια – Προγράμματα

Woodworking Workshop

Μαθαίνουμε τα βασικά της ξυλουργικής, αλλά δεν μένουμε στη θεωρία. Από το πρώτο μάθημα, πιάνουμε δουλειά με εργαλεία χειρός, με σκοπό την πρακτική εξάσκηση και στο τέλος του σεμιναρίου ο καθένας παίρνει το δικό του σκαμπό, φτιαγμένο από τα χέρια του.

Κάθε Τετάρτη από 3/6 έως 22/7 || 18:30-20:30

hokocrafts

Οι θέσεις του τμήματος έχουν συμπληρωθεί. Για συμμετοχή στα επόμενα τμήματα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο hokocrafts.com.

Sea Treasures

Ελάτε να παίξουμε με χρώματα και να φτιάξουμε κοσμήματα γεμάτα χαρά για το καλοκαίρι! Θα δουλέψουμε με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, τεχνικές μίξης, έτοιμα σχήματα αλλά και ελεύθερο design.

Το workshop είναι κατάλληλο για αρχάριους αλλά και για όσα άτομα θέλουν να πειραματιστούν λίγο περισσότερο με τον πολυμερικό πηλό. Όλα τα υλικά παρέχονται και στο τέλος θα έχετε τα δικά σας χειροποίητα, πολύχρωμα κομμάτια.

Κυριακή 19/7 | 11:30-14:00

Μικρό φ

Κόστος συμμετοχής 25€. Εισιτήρια μέσω pinkforest.gr

Vlavi Book Club

Λέσχη ανάγνωσης αφιερωμένη σε σημαντικά λογοτεχνικά και δοκιμιακά έργα, με ανοιχτή συζήτηση και κριτική προσέγγιση των βιβλίων.

Σάββατο 18/7 | 18:00-20:00

Μόνιμη Ιστορική Έκθεση

Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης στο Instagram @vlavi_mag

Pop Up

Christie’s Cosmetics

Προϊόντα περιποίησης από φυσικά συστατικά και κεριά.

Δευτέρα 29/6 έως Κυριακή 5/7 | 10:00-21:00

Magiele

Χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ με αληθινά λουλούδια.

Δευτέρα 29/6 έως Κυριακή 5/7 & Δευτέρα 20/7 έως Κυριακή 26/7 | 10:00-21:00

Yphes Concept Store X Ichnos Soap X Funny Radical Acne Scars

Χειροποίητα κοσμήματα, vegan προϊόντα περιποίησης και wearable art.

Δευτέρα 6/7 έως Κυριακή 12/7 | 10:00-21:00

Xoutous

Χειροποίητα κοσμήματα xoutou’s από ασήμι 925 με μίνιμαλ γραμμές with a twist.

Δευτέρα 6/7 έως Κυριακή 12/7 | Δευτ. & Τετ.11:00-16:00, Τρ. & Πέμ. 11:00-14:00 & 16:00-21:00, Παρ.11:00-14:00 & 16:00-22:00, ΣΚ 11:00-22:00

Phalaena

Χειροποίητα κεριά, driftwood τέχνη και μοναδικά κοσμήματα.

Δευτέρα 13/7 έως Κυριακή 19/7 | 09:00-21:00

Sweet Repeats Vintage

Διαχρονικά και χειροποίητα ρούχα διαλεγμένα ένα προς ένα.

Δευτέρα 13/7 έως Κυριακή 26/7 | 11:00-20:00

Lila Jewels

Χειροποίητα κοσμήματα από Murano, ασήμι και ημιπολύτιμους λίθους.

Δευτέρα 13/7 έως Κυριακή 26/7 | 11:00-20:30

Καταστήματα

Hōkō

Οικολογικά, βιώσιμα, εναλλακτικά προϊόντα οικιακής διακόσμησης.

Κοινσεπ «Επανεκκίνησις»

Κοινωνική επιχείρηση πληροφορικής, με σκοπό να προσφέρει δωρεάν, επιδιορθωμένο τεχνολογικό εξοπλισμό σε σχολεία και φορείς που τον έχουν ανάγκη.

ΣΚΡΙΠ

Στο φιλόξενο και ζεστό βιβλιοπωλείο ΣΚΡΙΠ, θα βρείτε τις εκδόσεις Άγρα και τις εκδόσεις Αντίποδες, με βιβλία παλιά και ξεχασμένα, καινούργια και πολυσυζητημένα.

ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ Βιβλιοπωλείο Γνώσεων

Ένας ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ χώρος γεμάτος βιβλία γνώσεων για γεωγραφία, ιστορία, επιστήμες, ψυχολογία και κάθε τι ενδιαφέρον.

FINIKALALA

Εμπνευσμένη από την αφρικανική παράδοση και την κουλτούρα της Κένυας, η Finikalala προσφέρει μοναδικά, χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ.

Kyklo

Zero waste και plastic free με μεγάλη ποικιλία από φυσικά προϊόντα για την καθημερινή ζωή που πωλούνται χύμα.

Modistra Hopemade

Κατάστημα-εργαστήριο ραπτικής του Δικτύου Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών με μοναδικά χειροποίητα είδη για το σπίτι και αξεσουάρ σε απίθανα σχέδια και χρώματα.

hokocrafts

Συλλογικό ξυλουργείο όπου τα άτομα μοιράζονται εργαλεία, γνώσεις και πόρους για τη δημιουργία έργων ξυλουργικής.

Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα

+30 210 4400545

Μην ξεχνάτε: Η μόνιμη ιστορική έκθεση του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, «Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Φωνές | Άνθρωποι | Ιστορίες», σας περιμένει καθημερινά, με ελεύθερη είσοδο! Δευτέρα – Πέμπτη: 11:00 – 14:00, Παρασκευή – Κυριακή: 11:00 – 18:00. Την Κυριακή η έκθεση είναι ανοιχτή μόνο αν υπάρχει εκδήλωση. Το ωράριο ενδέχεται να τροποποιείται ανάλογα με τις υπόλοιπες εκδηλώσεις στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.