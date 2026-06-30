Καλοκαίρι στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

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Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης φέρνουν ένα πλούσιο καλοκαιρινό πρόγραμμα που συνδυάζει πολιτισμό, δημιουργικότητα, κοινωνική προσφορά και συμμετοχικές εμπειρίες για όλες τις ηλικίες.
Από το Μποστάνι με τα φρέσκα προϊόντα μικρών παραγωγών και τις παραστάσεις κουκλοθεάτρου για παιδιά, μέχρι φεστιβάλ τέχνης, bazaar κόμικς, γιορτές βιβλίου και θεματικά αφιερώματα στη μουσική και τον χορό, η Αγορά μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης και έκφρασης για την πόλη.
Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης φιλοξενεί το Μποστάνι, μία αγορά με φρέσκα προϊόντα οργανικής γεωργίας μικρών παραγωγών.
Μια κουκλοθεατρική παράσταση φτιαγμένη από διασκεδαστικές ιστορίες γραμμένες σε απλά και λιτά στιχάκια, μέσα από τις οποίες ξεδιπλώνεται ένας χρωματιστός, μαγικός κόσμος.
Πρωταγωνιστές του ο Πίκο και η Λόλα, δύο διαφορετικοί αλλά αχώριστοι φίλοι, που με τις περιπέτειές τους βοηθούν τα παιδιά να αντιληφθούν έννοιες όπως η φιλία, η αποδοχή και η συνεργασία, να αναπτύξουν τη φαντασία τους και φυσικά να γελάσουν!
ATHENSHOT
Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης μετατρέπεται σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης για τέχνη, performances, μόδα, ήχο, workshops, εκθέσεις, κοινότητες και ανθρώπους της πόλης.
Το Comicdom Bazaar επιστρέφει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, για να κάνει ακόμα πιο όμορφο το καλοκαίρι των κομιξόφιλων, με πολλά comics και related items.
Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, το Blood-e διοργανώνει μία δράση για τη στήριξη της εθελοντικής αιμοδοσίας.
Το βιβλίο λειτουργεί ως μια μαρτυρία για τη ζωή των εργαζομένων που κάνουν σεζόν και ως ένα τεκμήριο για το εύρος των εργασιών και των πρακτικών της βιομηχανίας του τουρισμού. Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Η Κωνσταντίνα Τσουκαλά- Σταθάκη, συγγραφέας, εργαζόμενη στον τουρισμό, Σταύρος Μαλιχούδης, δημοσιογράφος, Χρήστος Κρυστάλλης, επιμελητής της έκδοσης, περιοδικό βλάβη.
Μία όαση βιβλίων στην καρδιά του καλοκαιριού με συμμετοχή εκδοτικών εγχειρημάτων, παρουσιάσεις, συζητήσεις και αναγνώσεις.
Το προσωπικό του My Checkpoint θα βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης προσφέροντας δωρεάν, γρήγορες εξετάσεις για HIV, ηπατίτιδα B & C και σύφιλη, καθώς και ενημέρωση για θέματα σεξουαλικής υγείας.
Ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη disco των 80s σε ρετρό ατμόσφαιρα με DJ set, κλασικές επιτυχίες Euro-disco και γρήγορα μαθήματα χορού.
Τέσσερις ημέρες γεμάτες χορούς από όλη την Ελλάδα. Παραγωγοί και χειροτεχνες γίνονται μια παρέα με τους επισκέπτες κάτω από τον ήχο της νησιωτικής μουσικής.
Η Αιθιοπική κοινότητα σας καλεί να γιορτάσετε μαζί μας, την αλλαγή χρονιάς της Αιθιοπίας με ζωηρούς ρυθμούς, έντονα χρώματα και μοτίβα, μοναδικό φαγητό και ποτό.
Μαθαίνουμε τα βασικά της ξυλουργικής, αλλά δεν μένουμε στη θεωρία. Από το πρώτο μάθημα, πιάνουμε δουλειά με εργαλεία χειρός, με σκοπό την πρακτική εξάσκηση και στο τέλος του σεμιναρίου ο καθένας παίρνει το δικό του σκαμπό, φτιαγμένο από τα χέρια του.
Ελάτε να παίξουμε με χρώματα και να φτιάξουμε κοσμήματα γεμάτα χαρά για το καλοκαίρι! Θα δουλέψουμε με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, τεχνικές μίξης, έτοιμα σχήματα αλλά και ελεύθερο design.
Το workshop είναι κατάλληλο για αρχάριους αλλά και για όσα άτομα θέλουν να πειραματιστούν λίγο περισσότερο με τον πολυμερικό πηλό. Όλα τα υλικά παρέχονται και στο τέλος θα έχετε τα δικά σας χειροποίητα, πολύχρωμα κομμάτια.
Λέσχη ανάγνωσης αφιερωμένη σε σημαντικά λογοτεχνικά και δοκιμιακά έργα, με ανοιχτή συζήτηση και κριτική προσέγγιση των βιβλίων.
Προϊόντα περιποίησης από φυσικά συστατικά και κεριά.
Δευτέρα 29/6 έως Κυριακή 5/7 | 10:00-21:00
Χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ με αληθινά λουλούδια.
Χειροποίητα κοσμήματα, vegan προϊόντα περιποίησης και wearable art.
Χειροποίητα κοσμήματα xoutou’s από ασήμι 925 με μίνιμαλ γραμμές with a twist.
Χειροποίητα κεριά, driftwood τέχνη και μοναδικά κοσμήματα.
Διαχρονικά και χειροποίητα ρούχα διαλεγμένα ένα προς ένα.
Χειροποίητα κοσμήματα από Murano, ασήμι και ημιπολύτιμους λίθους.
Οικολογικά, βιώσιμα, εναλλακτικά προϊόντα οικιακής διακόσμησης.
Κοινωνική επιχείρηση πληροφορικής, με σκοπό να προσφέρει δωρεάν, επιδιορθωμένο τεχνολογικό εξοπλισμό σε σχολεία και φορείς που τον έχουν ανάγκη.
Στο φιλόξενο και ζεστό βιβλιοπωλείο ΣΚΡΙΠ, θα βρείτε τις εκδόσεις Άγρα και τις εκδόσεις Αντίποδες, με βιβλία παλιά και ξεχασμένα, καινούργια και πολυσυζητημένα.
Ένας ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ χώρος γεμάτος βιβλία γνώσεων για γεωγραφία, ιστορία, επιστήμες, ψυχολογία και κάθε τι ενδιαφέρον.
Εμπνευσμένη από την αφρικανική παράδοση και την κουλτούρα της Κένυας, η Finikalala προσφέρει μοναδικά, χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ.
Zero waste και plastic free με μεγάλη ποικιλία από φυσικά προϊόντα για την καθημερινή ζωή που πωλούνται χύμα.
Κατάστημα-εργαστήριο ραπτικής του Δικτύου Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών με μοναδικά χειροποίητα είδη για το σπίτι και αξεσουάρ σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
Συλλογικό ξυλουργείο όπου τα άτομα μοιράζονται εργαλεία, γνώσεις και πόρους για τη δημιουργία έργων ξυλουργικής.
Μην ξεχνάτε: Η μόνιμη ιστορική έκθεση του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, «Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Φωνές | Άνθρωποι | Ιστορίες», σας περιμένει καθημερινά, με ελεύθερη είσοδο! Δευτέρα – Πέμπτη: 11:00 – 14:00, Παρασκευή – Κυριακή: 11:00 – 18:00. Την Κυριακή η έκθεση είναι ανοιχτή μόνο αν υπάρχει εκδήλωση. Το ωράριο ενδέχεται να τροποποιείται ανάλογα με τις υπόλοιπες εκδηλώσεις στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.
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