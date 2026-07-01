Καταλυτικός ο ρόλος των Εταιρικών Υποθέσεων στο επενδυτικό περιβάλλον

Η επιτυχημένη συμμετοχή της CAPA στο Growthfund Investor Summit 2026 τόνισε την καθοριστική συμβολή των Corporate Affairs στις επενδύσεις

Η CAPA – Ένωση Επαγγελματιών Εταιρικών Υποθέσεων (Corporate Affairs Professional Association), υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της της για ενδυνάμωση της φωνής των Εταιρικών Υποθέσεων στην Ελλάδα, διοργάνωσε, αποκλειστικά για τα μέλη της, την εκδήλωση “Strategic Narratives: Building Investment, Trust, Reputation and Influence”, στο πλαίσιο του Growthfund Investor Summit 2026.

Πέντε καταξιωμένα στελέχη Εταιρικών Υποθέσεων στην Ελλάδα,η Ανθή Τροκούδη, Group Chief Communications & ESG Officer, Hellenic Growth Fund, ο Γιώργος Τσαπρούνης, Chief Communication Officer, Aktor Group of companies, ο Σωτήρης Αναστασιάδης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της HELLENiQ ENERGY, ο Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Responsibility, Sustainability and Channel Productions, OTE Group και η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Marketing, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανέδειξαν τον καταλυτικό ρόλο των στελεχών Εταιρικών Υποθέσεων στην εδραίωση εμπιστοσύνης και τη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου επενδυτικού οικοσυστήματος, υπό το συντονισμό του Παναγιώτη Κακολύρη, Αντιπροέδρου του European Network of Political Foundations (ENOP).

Η CAPA συμμετείχε για πρώτη φορά στο κορυφαίο γεγονός για το επενδυτικό περιβάλλον της χώρας, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της ως θεσμικός εταίρος στον επιχειρηματικό και επενδυτικό διάλογο. Η δράση αυτή εντάσσεται στη διεθνή αυξανόμενη τάση ανέλιξης των στελεχών Εταιρικής Επικοινωνίας σε C-Suite θέσεις και Διοικητικά Συμβούλια, εδραιώνοντας τις Εταιρικές Υποθέσεις ως στρατηγικό πυλώνα της εμπιστοσύνης και θεματοφύλακα της Εταιρικής Φήμης.

Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε η Άνθη Τροκούδη, Group Chief Communications & ESG Officer, Hellenic Growth Fund, τη δημιουργία του Δείκτη Εμπιστοσύνης, επισημαίνοντας ότι το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, ως οργανισμός που βρίσκεται στο μεταίχμιο του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και διαχειρίζεται δημόσια περιουσία, οφείλει να γνωρίζει ότι αξιολογείται από πολίτες και διαμορφωτές κοινής γνώμης (opinion leaders).

Όπως ανέφερε, η εμπιστοσύνη αποτελεί πολύτιμο αλλά και δυσεύρετο αγαθό, ειδικά σε μια εποχή υπερπληροφόρησης. Τόνισε ακόμη ότι η καταγεγραμμένη υποχώρηση της εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς, καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της εξωστρέφειας, μέσω περιφερειακών roadshows και καλύτερης ενημέρωσης των πολιτών για το έργο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου και τις πρωτοβουλίες μετασχηματισμού που υλοποιεί.

Ο Γιώργος Τσαπρούνης, Group Chief Communication Officer του Ομίλου AKTOR, αναφέρθηκε στη σημασία της ουσιαστικής επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες κατά την υλοποίηση επενδύσεων. Όπως σημείωσε, οι αντιδράσεις των πολιτών είναι συχνά αποτέλεσμα έλλειψης ενημέρωσης και κατανόησης των οφελών, επισημαίνοντας ότι οι εταιρείες πρέπει να βρίσκονται κοντά στις κοινωνίες και να ακούν τις ανησυχίες τους. «Το mapping δεν γίνεται από το γραφείο», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι τα μεγάλα έργα απαιτούν σεβασμό και σωστή διαχείριση.

Παράλληλα, στάθηκε στο ζήτημα της παραπληροφόρησης και των fake news, υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι οργανισμοί να πιστεύουν στη σημασία του έργου τους και να το επικοινωνούν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης και στη σημασία της σωστής προετοιμασίας για την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων αναφέρθηκε ο Σωτήρης Αναστασιάδης, Group Corporate Affairs General Manager της HELLENIQ ENERGY. Όπως σημείωσε, η εταιρεία έχει προγραμματίσει επενδύσεις ύψους 4 δισ. ευρώ για τον μετασχηματισμό της, σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνονται διαρκώς. Τόνισε ότι καμία μεγάλη επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς διάλογο με την κοινωνία, κατανόηση της πολυπλοκότητας και διαφάνεια. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης του τμήματος corporate affairs, ώστε οι επιχειρήσεις να χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης και να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των έργων τους.

Τη σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης και της εμπιστοσύνης στον ψηφιακό κόσμο ανέδειξε ο Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Responsibility, Sustainability and Channel Productions του Ομίλου ΟΤΕ. Όπως ανέφερε, η COSMOTE έχει προχωρήσει σε πλήρη ενσωμάτωση του ΑΙ, αντιμετωπίζοντάς το ως ένα εργαλείο υποστήριξης, χωρίς όμως να υποκαθιστά την ανθρώπινη κρίση. Τόνισε ότι η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα από την ικανότητα των ανθρώπων να την αφομοιώσουν και να την εμπιστευτούν και υπογράμμισε πως η αξιοπιστία των δικτύων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ψηφιακή μετάβαση και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης πολιτών και οργανισμών. «Μας ενδιαφέρει να μην υπάρχει downtime», είπε.

Στον ρόλο της εμπιστοσύνης αναφέρθηκε η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Director Communications & Marketing, Athens International Airport(AIA). «Η εμπιστοσύνη είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Σκεφτείτε ότι για την εκτέλεση μιας πτήσης, απαιτείται 70 επαγγελματίες από διαφορετικούς χώρους να έχουν εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο. Από τη φύση της δουλειάς η εμπιστοσύνη είναι σημαντική», είπε.

Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αμφίδρομη επικοινωνία. «Η εμπιστοσύνη δεν είναι κάτι θεωρητικό, βασίζεται σε στοιχεία. Μιλάμε για databased εμπιστοσύνη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Παναγιώτης Κακολύρης επισήμανε ότι προϋπόθεση για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι η συντεταγμένη επικοινωνία ενός πειστικού εθνικού αφηγήματος, καθώς οι επενδυτικές αποφάσεις δεν διαμορφώνονται πλέον μόνον από οικονομικούς δείκτες, αλλά και από την εμπιστοσύνη και τη φήμη. Γι’ αυτό η επικοινωνία διαδραματίζει όχι έναν συμπληρωματικό, αλλά έναν δομικό ρόλο.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των ιδρυτικών σκοπών της CAPA είναι η αύξηση της επιρροής των Εταιρικών Υποθέσεων ως παράγοντα επιχειρηματικής ανάπτυξης και υπεραξίας, καθώς και η ανάδειξη του ρόλου των Corporate Affairs ως trusted advisor για CEO και ΔΣ.

Με την τοποθέτησή της Ένωσης ανάμεσα στους πιο σημαντικούς stakeholders σε επίπεδο επενδύσεων, αναγνωρίζεται η επιδραστικότητα των Εταιρικών Υποθέσεων σε όλα τα στάδια ενός επενδυτικού project, από τη λήψη της απόφασης μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης.