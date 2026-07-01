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01.07.2026 16:50

Nοvasports: Mπασκετική πανδαισία προπονητών με EuroLeague Head Coaches Congress 2026 και Novasports Exclusive!

01.07.2026 16:50
EuroLeague Head Coaches Congress

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά Ελλάδα θα αποτελέσει το σημείο συνάντησης κορυφαίων προπονητών της EuroLeague και η Nova ως Media & Broadcasting Partner μαζί με όλη την ομάδα των Playmakers θα είναι εκεί! Το Συνέδριο Προπονητών της EuroLeague είναι η κορυφαία διοργάνωση που συγκεντρώνει παγκόσμιες ιδιοφυίες της προπονητικής με σκοπό την επιμόρφωση, την ανταλλαγή γνώσεων και τη δικτύωση. Διοργανώνεται από το EuroLeague Head Coaches Board (EHCB) και αποτελεί το σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη προπονητική.

Για τέσσερις ημέρες, από τις 2 έως 5 Ιουλίου, οι παγκόσμιες ιδιοφυίες της προπονητικής θα συναντηθούν στο Telekom Center Athens και θα μεταδώσουν τη γνώση και την εμπειρία τους στις νεότερες γενιές προπονητών μέσα από 12 Masterclass εντός παρκέ και διαδραστικά workshops με κορυφαίους τεχνικούς.

Η Nova ως Media and Broadcasting Partner στηρίζει το συνέδριο με καθημερινές εκπομπές από την ομάδα των Playmakers και τους Γρηγόρη Παπαβασιλείου, Δώρα Παντέλη, Χρήστο Καούρη και Γιώργο Βαλαβάνη να υποδέχονται τους ξεχωριστούς καλεσμένους LIVE για τη σύνοψη των θεμάτων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι εκπομπές θα μεταδοθούν απευθείας από το Novasports4 και από το κανάλι του Novasports.gr στο YouTube, ως εξής:

  • Πέμπτη 2 Ιουλίου, 15:30:  Καλεσμένοι: Γιάννης Σφαιρόπουλος, Σέρχιο Σκαριόλο
  • Παρασκευή 3 Ιουλίου, 15:30:  Καλεσμένοι: Τσάβι Πασκουάλ, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους
  • Σάββατο 4 Ιουλίου, 15:30:  Καλεσμένοι: Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Πάμπλο Λάσο
  • Κυριακή 5 Ιουλίου, 15:30: Καλεσμένος: Δημήτρης Ιτούδης, Σάσα Ομπράντοβιτς

Και μην ξεχνάτε! H ΕuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκής διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ θα συνεχίσει να προσφέρει μοναδικό θέαμα στο παρκέ του Novasports αποκλειστικά μέχρι το 2028!

Novasports Exclusive: Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου

Η σειρά βραβευμένων ντοκιμαντέρ Novasports Exclusive επιστρέφει με έναν φιλοξενούμενο που έζησε όλες τις μεγάλες στιγμές της χρυσής εποχής του μπάσκετ, τον Ευθύμη Κιουμορτζόγλου. Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Novasports Exclusive: Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου» θα γίνει την Κυριακή  5/7 στις 17:00, στο Novasports4 ενώ θα προβληθεί σε επανάληψη τη Δευτέρα 13/7 στις 21:30, στο Novasports Prime. Με τη δυνατότητα “time shift” της πλατφόρμας της ΕΟΝ, το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο για θέαση επτά ημέρες μετά τη μετάδοσή του ενώ από τη Δευτέρα 20/7 θα είναι διαθέσιμο στην υπηρεσία On Demand.

Ο Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου, έγινε ευρύτερα γνωστός στο ελληνικό κοινό όταν διετέλεσε άμεσος συνεργάτης και βοηθός του Κώστα Πολίτη στο έπος της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου στο ιστορικό Ευρωμπάσκετ του 1987 και στη συνέχεια, ανέλαβε ως πρώτος προπονητής της Εθνικής και την οδήγησε στην κατάκτηση του ασημένιου στο Ευρωμπάσκετ του 1989.

Σε επίπεδο συλλόγων, έχει καθίσει στον πάγκο κορυφαίων ελληνικών ομάδων όπως ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής. Οι θρίαμβοι, οι μεγάλες στιγμές της Εθνικής, οι αποτυχίες, οι κόντρες, ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Παναγιώτης Φασούλας και όλοι οι υπόλοιποι θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ παρελαύνουν μέσα από την αφήγηση και τις αναμνήσεις του Θεσσαλονικιού προπονητή. Μια εκ βαθέων εξομολόγηση, μια αποκλειστική και αποκαλυπτική συνέντευξη στον Δημήτρη Καρύδα που θα συζητηθεί.

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