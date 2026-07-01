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01.07.2026 17:02

Ο Αλέξανδρος Τζόρβας αποκαλύπτει όσα έμαθε μέσα και έξω από τα γήπεδα στο νέο επεισόδιο του «Game On» με χορηγό την Allwyn

01.07.2026 17:02
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Από τα γήπεδα της Super League και τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, μέχρι τους αμπελώνες και τους υπερμαραθωνίους, ο Αλέξανδρος Τζόρβας έχει διανύσει μια διαδρομή γεμάτη προκλήσεις, αλλαγές και νέους στόχους.

Ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας φιλοξενείται στο νέο επεισόδιο του vidcast Game On, με χορηγό την Allwyn, και μιλά στη Ντορέττα Παπαδημητρίου για την πορεία του στο ποδόσφαιρο, τις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού και τις αποφάσεις που διαμόρφωσαν τη ζωή του εντός και εκτός γηπέδων.

Θυμάται τα πρώτα του βήματα στον αθλητισμό, την ένταξή του στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και τη διαδρομή που τον οδήγησε στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μοιράζεται τις σκέψεις του για τη σημασία της οικογένειας, αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το νέο του YouTube project, ενώ περιγράφει και την ιδιαίτερη σχέση του με το τρέξιμο και τους υπερμαραθωνίους.

Παράλληλα, μιλά για τη δύσκολη μετάβαση που ακολουθεί το τέλος μιας επαγγελματικής αθλητικής καριέρας, το ψυχολογικό κενό που καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλοί αθλητές και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να βρει νέο σκοπό και νέα κατεύθυνση στη ζωή του.

Σήμερα, έχοντας στραφεί στον πρωτογενή τομέα, διαχειρίζεται αμπελώνες και ελαιώνες, επενδύοντας σε έναν χώρο που –όπως λέει– απαιτεί υπομονή, επιμονή και καθημερινή αφοσίωση.

Όλη η συνέντευξη του Αλέξανδρου Τζόρβα στο νέο επεισόδιο του vidcast «Game On»:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

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