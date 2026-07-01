Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πρόγραμμα Ιουλίου 2026

01.07 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | ΚΑΤΟΧΟΣ | Παρουσίαση Δίσκου | Στη μεγαλύτερη συναυλία της μέχρι σήμερα πορείας του, ο Κάτοχος παρουσιάζει ζωντανά τον νέο του δίσκο, ανοίγοντας ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο μετά την ολοκλήρωση της τριλογίας «Baby Steph». Μαζί του στα decks θα βρίσκονται οι Nosfer και Mr. Storm.

01-03.07 || International Aphasia Rehabilitation Conference (IARC 2026)| Μέσα από κεντρικές ομιλίες, επιστημονικές παρουσιάσεις, εργαστήρια, συμπόσια και δράσεις δικτύωσης, το International Aphasia Rehabilitation Conference συγκεντρώνει ειδικούς από όλο τον κόσμο με στόχο την ανταλλαγή γνώσης και την προώθηση των πιο σύγχρονων προσεγγίσεων στην αποκατάσταση της αφασίας. Η διεθνής διοργάνωση ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ ερευνητών, επαγγελματιών υγείας και ατόμων με αφασία, συμβάλλοντας στη γεφύρωση της έρευνας με την κλινική πράξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

03-05.07 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Schoolwave 2026 | Το Schoolwave γιορτάζει 20 χρόνια με ένα τριήμερο αφιερωμένο στη νέα μουσική δημιουργία και τη νεανική έκφραση. Με ελεύθερη είσοδο, 23 μαθητικά και φοιτητικά συγκροτήματα από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Σερβία, καθώς και τους special guests Φοίβο Δεληβοριά (μαζί με guest έκπληξη), Sakis Tolis και Κατερίνα Λιόλιου, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις νέες μουσικές φωνές.

Έως 06.07 || Open Call για το Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας Χορού 2026 | Το Σωματείο Εργαζομένων στον Χώρο του Χορού (Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ.) και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων φέρνουν για δεύτερη χρονιά το Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας Χορού, προσκαλώντας επαγγελματίες δημιουργούς και ομάδες σύγχρονου χορού να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για residencies έρευνας, πειραματισμού και καλλιτεχνικής ανταλλαγής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έως και 27 φιλοξενίες στους χώρους της Τεχνόπολης, από τις 22 Ιουλίου έως τις 20 Αυγούστου 2026, προσφέροντας τον απαραίτητο χώρο και χρόνο για την ανάπτυξη νέων ιδεών και δημιουργικών πρακτικών, με δωρεάν συμμετοχή και ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη νέων δημιουργών.

06.07 || 8ες Χορευτικές Αμφικτυονίες «Ομόκεντροι Κύκλοι: σε Κίνηση | Concentric Circles: In Motion» | Με τίτλο «Ομόκεντροι Κύκλοι: σε Κίνηση», οι 8ες Χορευτικές Αμφικτυονίες φέρνουν στη σκηνή μέλη του Δικτύου από όλη την Ελλάδα, σε μια γιορτή αφιερωμένη στη σύνδεση, τη συλλογική δημιουργία και την τέχνη του χορού. Εμπνευσμένη από τον συμβολισμό του κύκλου, η διοργάνωση αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας, της ισοτιμίας και της κοινότητας, ενώ σηματοδοτεί την επιστροφή του θεσμού στην Αθήνα, με συμμετοχές από την Τήνο και άλλες περιοχές της χώρας.

07.07 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Γιαγκίνηδες | Μια βραδιά αφιερωμένη στο ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι υπόσχεται να εξελιχθεί στο «Γλέντι των Ονείρων μας», με full band και special guests. Στη μεγαλύτερη συναυλία της μέχρι σήμερα πορείας τους, οι Γιαγκίνηδες προσκαλούν το κοινό σε ένα αυθεντικό μουσικό αντάμωμα γεμάτο τραγούδι, χορό και τη ζωντανή ενέργεια που έχει αγαπήσει μια νέα γενιά φίλων του λαϊκού τραγουδιού.

Έως 10.07 || «Summer Camp στην Τεχνόπολη» από το ΒΜΦ | Για παιδιά 6-11 ετών | Για 13η χρονιά, το αγαπημένο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου επιστρέφει με τέσσερις θεματικές εβδομάδες γεμάτες παιχνίδι, δημιουργία και εξερεύνηση. Μέσα από θεατρικό παιχνίδι, εργαστήρια STEAM, εικαστικά, χορό, γρίφους και διαδραστικές δράσεις, οι μικροί συμμετέχοντες ταξιδεύουν σε φανταστικούς κόσμους και ανακαλύπτουν με τον πιο δημιουργικό τρόπο το μοναδικό περιβάλλον του παλιού εργοστασίου φωταερίου.

10.07 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ | «Η Λάμψη Εδώ Δε Σβήνει» | Έναν χρόνο μετά την πιο επιτυχημένη συναυλία της πορείας του, ο ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ επιστρέφει με το μεγαλύτερο live της καριέρας του μέχρι σήμερα. Με σταθερή καλλιτεχνική εξέλιξη, δυναμική σκηνική παρουσία και τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική hip hop σκηνή, υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ένταση, συναίσθημα και αυθεντική μουσική ενέργεια.

12.07 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | NAΪKA live in Athens | ECLESIA TOUR 2026| Μια από τις πιο ανερχόμενες φωνές της διεθνούς μουσικής σκηνής έρχεται στην Αθήνα για μια συναυλία γεμάτη ένταση, συναίσθημα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Με τον ξεχωριστό ήχο της, που συνδυάζει την alternative pop με tropical επιρροές, και τη δυναμική σκηνική της παρουσία, η NAΪKA υπόσχεται μια καθηλωτική live εμπειρία που έχει ήδη κερδίσει το κοινό σε Ευρώπη και Αμερική.

18.07 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Sweet Summer Sun Festival | ERIC GALES BAND| Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει με μια βραδιά αφιερωμένη στα blues, φέρνοντας στην Αθήνα τον διεθνώς αναγνωρισμένο κιθαρίστα και τραγουδιστή Eric Gales. Μαζί του, οι Tassos Skouras & Nukeleus, Babis Tyropoulos Quartet και Sakis Dovolis Trio συνθέτουν ένα πρόγραμμα που ενώνει κορυφαίους διεθνείς και Έλληνες εκπροσώπους της blues σκηνής σε μια μοναδική μουσική γιορτή.

19.07 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Yngwie Malmsteen | Ο θρυλικός κιθαρίστας Yngwie Malmsteen επιστρέφει με μια επετειακή περιοδεία, γιορτάζοντας περισσότερα από τέσσερα δεκαετίες από την κυκλοφορία του εμβληματικού «Rising Force». Με ένα ρεπερτόριο που καλύπτει ολόκληρη τη σπουδαία πορεία του και τη μοναδική βιρτουοζιτέ του στην ηλεκτρική κιθάρα, υπόσχεται μια συναυλία υψηλής έντασης που θα μείνει αξέχαστη στους φίλους του rock και του neoclassical metal.

21.07 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Noga Erez | Μια από τις πιο επιδραστικές παρουσίες της σύγχρονης μουσικής σκηνής έρχεται στην Αθήνα με ένα εκρηκτικό live που κινείται ανάμεσα στην alternative pop, το hip hop και την ηλεκτρονική μουσική. Με τον αιχμηρό δημιουργικό της λόγο, την ξεχωριστή αισθητική και τη δυναμική σκηνική της παρουσία, η Noga Erez υπόσχεται μια καθηλωτική συναυλιακή εμπειρία γεμάτη ένταση, ελευθερία και αστείρευτη ενέργεια.

*Όλες οι δράσεις του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, υλοποιούνται με την υποστήριξη του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.

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