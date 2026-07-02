ΑΔΜΗΕ: Ολοκλήρωσε τη διασύνδεση των νοτίων Κυκλάδων ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και τον τουρισμό

Ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα των τελευταίων ετών εισέρχεται στην τελική ευθεία, καθώς ο ΑΔΜΗΕ ολοκλήρωσε το κατασκευαστικό σκέλος της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νοτίων Κυκλάδων, επένδυση που αναβαθμίζει την ηλεκτροδότηση των νησιών και περιορίζει την εξάρτησή τους από τις πετρελαϊκές μονάδες παραγωγής.

Με την ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας φάσης του έργου, τα νησιά Σαντορίνη, Φολέγανδρος, Μήλος και Σέριφος συνδέονται με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Αττικής, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά το πολυετές πρόγραμμα διασύνδεσης των Κυκλάδων που ξεκίνησε το 2018.

Στις προηγούμενες φάσεις είχαν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο υψηλής τάσης η Σύρος, η Πάρος, η Μύκονος και η Νάξος, ενώ παράλληλα αναβαθμίστηκαν οι υποβρύχιες ηλεκτρικές συνδέσεις μεταξύ Εύβοιας-Άνδρου και Άνδρου-Τήνου.

Το νέο έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση περίπου 294 χιλιομέτρων υποβρύχιων και υπόγειων καλωδίων υψηλής τάσης 150 kV, τα οποία ποντίστηκαν σε θαλάσσια βάθη που ξεπερνούν τα 500 μέτρα, γεγονός που το κατατάσσει ανάμεσα στα πλέον απαιτητικά τεχνικά έργα του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο της επένδυσης κατασκευάστηκαν επίσης τέσσερις νέοι ψηφιακοί υποσταθμοί κλειστού τύπου (GIS), μέσω των οποίων τα νέα καλώδια συνδέονται με τα δίκτυα διανομής των νησιών. Στη Σαντορίνη εγκαταστάθηκε επιπλέον σύστημα αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος (SVC), που ενισχύει τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του δικτύου, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της τέταρτης φάσης ανέρχεται σε 385,7 εκατ. ευρώ, με το έργο να χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια των Κυκλάδων.

Η ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών σηματοδοτεί την έναρξη της φάσης δοκιμών και τεχνικών ελέγχων, πριν από την πλήρη ένταξη του έργου στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ, η ηλεκτροδότηση θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, αρχής γενομένης από τη Σαντορίνη, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος κατά τη διάρκεια της αυξημένης θερινής τουριστικής περιόδου. Η πλήρης ενεργοποίηση όλων των νέων διασυνδέσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Η επένδυση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, καθώς εξασφαλίζει μεγαλύτερη αξιοπιστία στην ηλεκτροδότηση σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση εκτοξεύεται λόγω της έντονης τουριστικής δραστηριότητας. Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και περιορίζονται οι ανάγκες λειτουργίας των αυτόνομων πετρελαϊκών σταθμών παραγωγής.

Η διασύνδεση αναμένεται να έχει και σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα. Η σταδιακή απόσυρση των πετρελαϊκών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής μειώνει το κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), το οποίο επιβαρύνει τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος όλων των καταναλωτών της χώρας.

Παράλληλα, περιορίζονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ενισχύεται η περιβαλλοντική προστασία του Αιγαίου, στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για περιοχές με υψηλή τουριστική και οικολογική αξία.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων έχει χαρακτηριστεί με υπουργική απόφαση έργο γενικότερης σημασίας για την ελληνική οικονομία και χρηματοδοτείται από συνδυασμό ευρωπαϊκών και τραπεζικών πόρων.

Ειδικότερα, 164,5 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, ενώ σημαντική είναι και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία χρηματοδοτεί το έργο μέσω δύο δανειακών συμβάσεων, ύψους 157 εκατ. ευρώ και 108,44 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με τη δεύτερη να υποστηρίζεται επίσης από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με την ολοκλήρωση και της τελευταίας αυτής φάσης, ο ΑΔΜΗΕ κλείνει έναν κύκλο επενδύσεων που αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη των Κυκλάδων, δημιουργώντας ένα πιο αξιόπιστο και βιώσιμο ηλεκτρικό σύστημα, ικανό να υποστηρίξει τόσο την οικονομική ανάπτυξη όσο και τη διαρκώς αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα των νησιών.

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