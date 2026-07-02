search
ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 15:10
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.07.2026 15:02

Από τον μουσακά μέχρι το μεγαλύτερο καλοκαιρινό «sin»: Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται στην Allwyn (vid.) – Χιλιάδες φίλοι της μουσικής έζησαν μια αξέχαστη βραδιά στην Πλατεία Νερού

02.07.2026 15:02
allwyn-pet-shop-boys-9
Release Athens Festival

Οι Pet Shop Boys χάρισαν μία βραδιά γεμάτη νοσταλγία και διαχρονικές επιτυχίες στο Release Athens Festival, μετατρέποντας την Πλατεία Νερού σε ένα ατελείωτο πάρτι που είχε ξεκινήσει από το απόγευμα με τους Saint Etienne και τον Gramatik. Χιλιάδες fans τραγούδησαν μαζί αγαπημένα κομμάτια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία της pop μουσικής, σε ένα εντυπωσιακό show που έγραψε ιστορία.

Το VIP μπαλκόνι της Allwyn
Το VIP μπαλκόνι της Allwyn
Το VIP μπαλκόνι της Allwyn

Το karaoke της Allwyn που απογείωσε διαχρονικές επιτυχίες

Το ειδικό Karaoke set up και photobooth της Allwyn

Πριν ξεκινήσει το live, οι επισκέπτες του φεστιβάλ είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τη δική τους εμπειρία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Allwyn, η οποία είναι χορηγός του φεστιβάλ για 4η συνεχή χρονιά. Η μουσική διάθεση χτύπησε κόκκινο από νωρίς, αφού το κοινό ερμήνευσε στο ξεχωριστό karaoke της Allwyn μερικά από τα μεγαλύτερα hits των Pet Shop Boys και όχι μόνο, ενώ, ακριβώς δίπλα, παρέες φίλων έβγαζαν αναμνηστικές φωτογραφίες για να κρατήσουν ζωντανές τις στιγμές στον χρόνο.

Το ειδικό Karaoke set up και photobooth της Allwyn
Το ειδικό Karaoke set up και photobooth της Allwyn

Παράλληλα, στο ειδικό stand της Allwyn οι μουσικόφιλοι μπορούσαν να ενημερώνονται για το Υπεύθυνο Παιχνίδι και να απαντούν σε ένα σχετικό κουίζ κερδίζοντας δώρα.

Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Allwyn
Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Allwyn

Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται

Λίγο πριν ακουστούν οι πρώτες νότες της βραδιάς, η Allwyn συνομίλησε με τους fans του θρυλικού βρετανικού ντουέτου και αποκάλυψε ποιο παραδοσιακό ελληνικό φαγητό θα τους κερνούσαν καθώς και ποιο είναι το μεγαλύτερο καλοκαιρινό τους “sin”.

Δείτε το βίντεο και ανακαλύψτε τι απάντησαν οι fans των Pet Shop Boys στην κάμερα της Allwyn:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
allwyn-pet-shop-boys-9
ADVERTORIAL

Από τον μουσακά μέχρι το μεγαλύτερο καλοκαιρινό «sin»: Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται στην Allwyn (vid.) – Χιλιάδες φίλοι της μουσικής έζησαν μια αξέχαστη βραδιά στην Πλατεία Νερού

mitsotakis-grossi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρώην πρόεδρο της Σενεγάλης και Ράφαελ Γκρόσι – Τι συζήτησαν

DSCF0287
ADVERTORIAL

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσιάζει τη νέα μεγάλη παραγωγή «Άννα Καρένινα» του Λέοντος Τολστόι στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» 

aniston-curtis-new
LIFESTYLE

Καλοκαιρινές διακοπές για Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις: Οι νέες φωτογραφίες του ζευγαριού

oikonomou_1710_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Οικονόμου βάζει… εκλογικό πήχη: Αλίμονο αν δεν κερδίσουμε αυτοδυναμία με αυτή την αντιπολίτευση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος με το ακίνητο που φέρεται να απέκτησε η Καρυστιανού μέσω fund: «Ούτε καν το θυμάμαι – Δέχομαι πόλεμο από το σύστημα» απαντά

orkomosia-olympionikes
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής - Μαζί του και οι ολυμπιονίκες του Παρισιού

gennimatas new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο γιος της Φώφης Γεννηματά πήρε το πτυχίο του στη Νομική

liagkas-touni-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Τούνη: «Ντρέπεται και η ντροπή με αυτό το βίντεο - Είναι ό, τι χειρότερο έχω δει από τη συγκεκριμένη γυναίκα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 15:07
allwyn-pet-shop-boys-9
ADVERTORIAL

Από τον μουσακά μέχρι το μεγαλύτερο καλοκαιρινό «sin»: Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται στην Allwyn (vid.) – Χιλιάδες φίλοι της μουσικής έζησαν μια αξέχαστη βραδιά στην Πλατεία Νερού

mitsotakis-grossi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρώην πρόεδρο της Σενεγάλης και Ράφαελ Γκρόσι – Τι συζήτησαν

DSCF0287
ADVERTORIAL

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσιάζει τη νέα μεγάλη παραγωγή «Άννα Καρένινα» του Λέοντος Τολστόι στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» 

1 / 3