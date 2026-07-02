search
ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 20:24
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.07.2026 18:40

FROM THE STUDIO στο Moxy Art Affairs

02.07.2026 18:40
SWOT-Hospitality-From-the-Studio-1

Πέντε νέοι εικαστικοί της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών μετέτρεψαν το Moxy Athens City σε ζωντανό art spot της πόλης.

Με το ενδιαφέρον του αθηναϊκού κοινού στραμμένο στη νέα γενιά εικαστικών πραγματοποιήθηκαν στις 23 Ιουνίου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης From the Studio, στο πλαίσιο του θεσμού Moxy Art Affairs, στο Moxy Athens City, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality.

Σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας και τον Κώστα Χριστόπουλο, η έκθεση, σε επιμέλεια των Αλίκης Τσιρλιάγκου και Λενιώς Παπαντωνοπούλου, έφερε στο προσκήνιο πέντε νέους εικαστικούς δημιουργούς και τη σύγχρονη καλλιτεχνική τους ματιά.

Στη στοά του ξενοδοχείου, οι απόφοιτοι της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών Φαίδρα Γαλάνη, Φαίδρα Καζαντζάκη, Αναστάσιος Κλης, Κωνσταντίνος Κοράκης και Ανδριάνα Φακίνου παρουσίασαν έργα ζωγραφικής, φωτογραφίας και μεικτών τεχνικών, δημιουργώντας μια πολυφωνική εικαστική εμπειρία που ανέδειξε την προσωπική διαδρομή και τον ξεχωριστό τρόπο έκφρασης κάθε καλλιτέχνη.

Η έκθεση θα φιλοξενείται στο Moxy Athens City έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό και στους επισκέπτες του ξενοδοχείου να την ανακαλύψουν καθημερινά στον ανοιχτό χώρο του ξενοδοχείου.

Με σταθερή προσήλωση στη δημιουργία εμπειριών που ξεπερνούν τη φιλοξενία, η SWOT Hospitality συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη σύνδεση της τέχνης, της σύγχρονης δημιουργίας και της πολιτιστικής ζωής της πόλης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Moxy Athens City
Σταδίου 65, Αθήνα
Τ: +30 214 408 2020
Reservations: [email protected]

Instagram: @moxyathenscity

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Adonis-Samaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καμία ανησυχία» στο Μαξίμου για το δείπνο Σαμαρά με βουλευτές ΝΔ – «Δεν γίνονται αυτά με ένα φαγητό»

smoking-new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης της πώλησης τσιγάρων σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2009

afroditi-nestora
ΕΛΛΑΔΑ

Στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Παπανικολάου μεταφέρθηκε η Αφροδίτη Νέστορα – Αύριο παίρνει εξιτήριο ο πατέρας της

efka_1207_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 72 δόσεων

tourkia sillipsi kvmikou – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία από τη σύλληψη του διάσημου stand-up κωμικού Ντενίζ Γκοκτάς για… προσβολή του Ισλάμ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

kalpi1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα δημοσκόπηση σήμερα στο Mega

karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος με το ακίνητο που φέρεται να απέκτησε η Καρυστιανού μέσω fund: «Ούτε καν το θυμάμαι – Δέχομαι πόλεμο από το σύστημα» απαντά

gennimatas new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο γιος της Φώφης Γεννηματά πήρε το πτυχίο του στη Νομική

orkomosia-olympionikes
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής - Μαζί του και οι ολυμπιονίκες του Παρισιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 20:18
Adonis-Samaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καμία ανησυχία» στο Μαξίμου για το δείπνο Σαμαρά με βουλευτές ΝΔ – «Δεν γίνονται αυτά με ένα φαγητό»

smoking-new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης της πώλησης τσιγάρων σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2009

afroditi-nestora
ΕΛΛΑΔΑ

Στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Παπανικολάου μεταφέρθηκε η Αφροδίτη Νέστορα – Αύριο παίρνει εξιτήριο ο πατέρας της

1 / 3