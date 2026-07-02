Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσιάζει τη νέα μεγάλη παραγωγή «Άννα Καρένινα» του Λέοντος Τολστόι στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» 

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, συνυφασμένο με τις μεγάλες παραγωγές, μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η παράσταση «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, σε σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια, ανεβάζει τη θεατρική περίοδο 2026-2027 μία σύγχρονη απόδοση και διασκευή του κλασικού αριστουργήματος «Άννα Καρένινα» του Λέοντος Τολστόι, στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Πρόκειται για μια φιλόδοξη υπερπαραγωγή που θα πραγματοποιηθεί υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Πέτρου Ζούλια.

Τον ομώνυμο ρόλο της εμβληματικής ηρωίδας της παγκόσμιας λογοτεχνίας θα υποδυθεί η Λένα Παπαληγούρα. Στο ρόλο του συζύγου της, Καρένιν, ο Γιάννης Τσορτέκης.

Το έργο του Τολστόι θεωρήθηκε από πολλούς (όπως, ο Ντοσκογιέφσκι, ο Φώκνερ κ.ά.) το καλύτερο μυθιστόρημα όλων των εποχών. Η Άννα Καρένινα, μια επική, παγκόσμια ιστορία πάνω σε όλα τα θέματα της ζωής και του θανάτου, ανήκει στην κορωνίδα του λογοτεχνικού ρεαλισμού και προσελκύει πάντα την αγάπη και την συγκίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων παντού στον κόσμο.

Λίγα λόγια για το έργο

Η Άννα Καρένινα μας μεταφέρει στην αριστοκρατική Ρωσία του 19ου αιώνα, σε μια εποχή που οι κοινωνικές ανισότητες, οι συμβάσεις και οι προκαταλήψεις κυριαρχούν. Σε ένα σύντομο ταξίδι της προς τη Μόσχα, προκειμένου να εξομαλύνει τις εντάσεις και να διευθετήσει τα συζυγικά προβλήματα του αδερφού της, η Άννα θα έχει μία απρόσμενη συνάντηση που θα της αλλάξει όλη της τη ζωή.

Ο γοητευτικός κόμης Βρόνσκι Αλεξέι, ο μελλοντικός αρραβωνιαστικός της ανιψιάς της, θα γίνει η αφορμή για να ξυπνήσουν μέσα της συναισθήματα που ποτέ δεν είχε τολμήσει να εκφράσει. Παρά τον γάμο της με τον αυστηρό και ψυχρό αξιωματούχο Καρένιν, η Άννα παρασύρεται σε έναν θυελλώδη έρωτα με τον Βρόνσκι, αψηφώντας τις κοινωνικές συμβάσεις και τη θέση της στην υψηλή κοινωνία. Αναζητώντας το νόημα της ζωής και της προσωπικής ευτυχίας, έρχεται αντιμέτωπη με διάφορες συγκρούσεις: με τη συμβατική ζωή, με τον παράνομο έρωτα, αλλά και με τις συνέπειες των επιλογών της. Ο σύζυγός της, θέλοντας να αποφύγει ένα κοινωνικό σκάνδαλο, αρνείται να της δώσει διαζύγιο, ακόμη κι όταν μαθαίνει ότι είναι έγκυος και αποκτά ένα παιδί από τον Βρόνσκι.

Η κοινωνία, ως αμείλικτος κριτής της εποχής, οδηγεί την ηρωίδα σταδιακά προς την κοινωνική απομόνωση. Παράλληλα, η άκαμπτη στάση του συζύγου της, όπως επίσης και οι υποψίες της πως ο Βρόκνσι μπορεί να την απατά, συμβάλλουν καθοριστικά στην ψυχική και εσωτερική της διάλυση.

Μέσα από την τραγική πορεία της Άννας Καρένινα, ο Λέων Τολστόι πραγματεύεται θέματα, όπως οι οικογενειακοί δεσμοί, ο έρωτας, ο θάνατος, η ζήλια, οι κοινωνικές επιταγές της εποχής. Συγχρόνως, θέτει και ένα διαχρονικό ηθικό δίλημμα: είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έκανες ή για κάτι που δεν τόλμησες να κάνεις;

Πρωταγωνιστούν:

Λένα Παπαληγούρα

Γιάννης Τσορτέκης

Ιωάννης Παπαζήσης

Γιώργος Ξούλος

Ιβάν Σβιτάιλο

Ελένη Καρακάση

Νεφέλη Κουρή

Μελίνα Λεφατζή

Χρήστος Γιάνναρης

Στο ρόλο της Βρόνσκαγια η Ηρώ Μουκίου

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά):

Μανώλης Γεραπετρίτης

Κωνσταντίνα Δαυλίτη

Γιάννης Ζαράγκαλης

Νικόλ Ιακωβάκη

Δημήτρης Καστελάνος

Ορνέλα Λούτη

Αργυρώ Μητρογιάννη

Κοραλία Τσόγκα

Γιώργος Τσουρουνάκης

Μάρκος Ξύδης

Και τα παιδιά:

Άρης Βαλλιάνος

Αντώνης Βιτάλης

Χρίστος Πλάτανος

Συντελεστές:

Μετάφραση (απο το πρωτότυπο): Ιβάν Σβιτάιλο

Απόδοση-Διασκευή-Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Μουσική: Σταμάτης Σπανουδάκης

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Video art: Παντελής Μάκκας

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Χορογραφίες: Φώτης Διαμαντόπουλος

Φώτα: Μελίνα Μάσχα

Φροντιστήριο: Κατερίνα Σβορώνου

Βοηθός σκηνοθέτη: Μάρκος Ξύδης

Φωτογραφίες: Διονύσης Κούτσης

Τρέιλερ: Αχιλλέας Τσούτσης

Πληροφορίες:

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 19:00

Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων:

VVIP: 65€

VIP: 60€

ΖΩΝΗ Α: 52€

ΖΩΝΗ Β: 45€

ΖΩΝΗ Γ: 35€

ΖΩΝΗ Δ: 25€

ΘΕΩΡΕΙΟ Α’: 20€

ΘΕΩΡΕΙΟ Β’: 18€

Ισχύουν ειδικές τιμές για ΑμεΑ, φοιτητές, νέους έως 26 ετών & ανέργους

Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (από 20 άτομα και πάνω)

Προπώληση:

Theatron254.gr

Παραγωγή:

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού«ΘΕΑΤΡΟΝ»