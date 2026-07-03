search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 09:34
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.07.2026 09:25

Η EUROCERT φέρνει την πιστοποίηση τροφίμων στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

03.07.2026 09:25
eurocert pada

Τη σημασία της πιστοποίησης και των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας για τη σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων ανέδειξε η EUROCERT, συμμετέχοντας σε εκπαιδευτική ημερίδα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν οι σύγχρονες απαιτήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των τροφίμων, καθώς και ο ρόλος που διαδραματίζουν η πιστοποίηση, η περιβαλλοντική διαχείριση και τα πρότυπα ποιότητας στην εύρυθμη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Product Manager της EUROCERT, Σοφία Μπουλέκου, η οποία ανέπτυξε το θέμα «Πιστοποίηση στη Βιομηχανία Τροφίμων: Οφέλη και Προοπτικές», στο πλαίσιο του μαθήματος «Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναλύθηκαν οι βασικές διαδικασίες πιστοποίησης, τα ισχύοντα πρότυπα για τη βιομηχανία τροφίμων, οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά και οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την επαγγελματική πρακτική, μέσα από παραδείγματα που βασίζονται στην εμπειρία της EUROCERT. Παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο οι διαδικασίες πιστοποίησης συμβάλλουν στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων και στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών παραγωγής.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις συνεργασίας της EUROCERT με την ακαδημαϊκή κοινότητα, με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας και τις δεξιότητες που απαιτούνται στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων.

Όπως επισημαίνεται, η εταιρεία σχεδιάζει να συνεχίσει αντίστοιχες δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας, ενισχύοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή και προωθώντας την ενημέρωση γύρω από την ποιότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Διαβάστε επίσης:

Πειραιώς: Δωρεάν άμεσες μεταφορές χρημάτων σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες μέσω του IRIS

Ο ΤΙΤΑΝ στην κορυφή της βιωσιμότητας – Πρώτος στον κλάδο του στη λίστα του TIME για τρίτη χρονιά

Athens Defence Conference: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nayphgeia onex shiryard
BUSINESS

Σχέδιο για την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας με φορολογικά κίνητρα και επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

pavlos_marinakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρινάκης για Σαμαρά: Αν κάθε φορά που δεν μας αρέσει κάτι πληγώνουμε το σπίτι μας, τότε ίσως αγαπάμε περισσότερο τον εαυτό μας

el-nino-xirasia
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση του ΟΗΕ για το φαινόμενο Ελ Νίνιο: Είναι σε εξέλιξη και θα είναι εξαιρετικά ισχυρό – Η πρόβλεψη ανά ήπειρο

eurocert pada
BUSINESS

Η EUROCERT φέρνει την πιστοποίηση τροφίμων στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

dimitris-kapouranis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Καπουράνης: «Από τους γονείς μου πήρα αγάπη με το σταγονόμετρο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalpi1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα δημοσκόπηση σήμερα στο Mega

kyranakis- dendias – samaras – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο στόχος με το unfair «χτύπημα» Κυρανάκη σε Τσίπρα, η διαφοροποίηση Δένδια, οι μάχες στο Νότιο Τομέα για ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, οι κινήσεις Σαμαρά, το μπρος πίσω της Καρυστιανού

vasilis-spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σπανούλης για ήττα από Ρουμανία: «Ντρέπομαι δεν μας αντιπροσωπεύει το μπάσκετ που παίξαμε»

liagkas-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας στους συνεργάτες του στο Πρωινό: «Βλέπω ότι δεν είστε χαρούμενοι - Αν δεν θέλετε, μπορείτε να αποχωρήσετε» (Video)

dimoskopisi-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: Μακριά από την αυτοδυναμία η ΝΔ, παγιώνεται 2η η ΕΛΑΣ του Τσίπρα - Τρίτο το ΠΑΣΟΚ, υποχωρεί η Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 09:34
nayphgeia onex shiryard
BUSINESS

Σχέδιο για την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας με φορολογικά κίνητρα και επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

pavlos_marinakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρινάκης για Σαμαρά: Αν κάθε φορά που δεν μας αρέσει κάτι πληγώνουμε το σπίτι μας, τότε ίσως αγαπάμε περισσότερο τον εαυτό μας

el-nino-xirasia
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση του ΟΗΕ για το φαινόμενο Ελ Νίνιο: Είναι σε εξέλιξη και θα είναι εξαιρετικά ισχυρό – Η πρόβλεψη ανά ήπειρο

1 / 3