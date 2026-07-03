Η EUROCERT φέρνει την πιστοποίηση τροφίμων στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Τη σημασία της πιστοποίησης και των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας για τη σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων ανέδειξε η EUROCERT, συμμετέχοντας σε εκπαιδευτική ημερίδα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν οι σύγχρονες απαιτήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των τροφίμων, καθώς και ο ρόλος που διαδραματίζουν η πιστοποίηση, η περιβαλλοντική διαχείριση και τα πρότυπα ποιότητας στην εύρυθμη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Product Manager της EUROCERT, Σοφία Μπουλέκου, η οποία ανέπτυξε το θέμα «Πιστοποίηση στη Βιομηχανία Τροφίμων: Οφέλη και Προοπτικές», στο πλαίσιο του μαθήματος «Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναλύθηκαν οι βασικές διαδικασίες πιστοποίησης, τα ισχύοντα πρότυπα για τη βιομηχανία τροφίμων, οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά και οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την επαγγελματική πρακτική, μέσα από παραδείγματα που βασίζονται στην εμπειρία της EUROCERT. Παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο οι διαδικασίες πιστοποίησης συμβάλλουν στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων και στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών παραγωγής.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις συνεργασίας της EUROCERT με την ακαδημαϊκή κοινότητα, με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας και τις δεξιότητες που απαιτούνται στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων.

Όπως επισημαίνεται, η εταιρεία σχεδιάζει να συνεχίσει αντίστοιχες δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας, ενισχύοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή και προωθώντας την ενημέρωση γύρω από την ποιότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

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