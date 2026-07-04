Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σπάτα – Ήχησε το 112

Σε λιγότερο από 45 λεπτά οριοθετήθηκε η φωτιά, που ξέσπασε, πριν από λίγη ώρα, στα Σπάτα, κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ και σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη λεωφόρο Σπάτων.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 47 πυροσβέστες με 20 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρα και δύο αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Στην περιοχή υπάρχουν αρκετά σπίτια, κοντά στα οποία βρίσκεται η φωτιά, χωρίς ώστο να απειλούνται άμεσα.

Όσοι βρίσκονται στην περιοχή έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

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