Ιράν: «Ανθρώπινο ποτάμι» στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ – Aπών ο γιος του Μοτζτάμπα (Photos/Video)

Το φέρετρο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με το μαύρο τουρμπάνι τοποθετημένο επάνω, μαζί με τέσσερα ακόμη φέρετρα συγγενών, τοποθετήθηκαν σε υπερυψωμένη εξέδρα, ενώ χιλιάδες γυναίκες και άνδρες, αυστηρά διαχωρισμένοι ανά φύλο, συμμετείχαν σε τελετές θρήνου υπό θερμοκρασίες που πλησίαζαν τους 40°C. Σκηνές ομαδικού πένθους, με κραυγές, κλάματα και θρησκευτικούς ύμνους, μεταδόθηκαν ζωντανά από τα κρατικά μέσα.

Η τελετή έχει και έντονη πολιτική διάσταση, καθώς θεωρείται δοκιμασία για τη λαϊκή υποστήριξη προς το καθεστώς μετά από μια περίοδο εσωτερικής δυσαρέσκειας και καταστολής μαζικών διαδηλώσεων. Παράλληλα, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, όπως ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, έκαναν λόγο για «κραυγή εκδίκησης που πρέπει να ακουστεί σε όλο τον κόσμο», ενώ στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης εμφανίστηκαν δημόσια για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο.

Απών ο γιός και διάδοχος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα

Ο διάδοχος του Χαμενεΐ, ο γιος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παραμένει μέχρι στιγμής εκτός δημόσιας θέασης, με τις αρχές να μην έχουν δώσει σαφείς πληροφορίες για την κατάστασή του μετά τις επιθέσεις. Η απουσία του τροφοδοτεί εικασίες εντός και εκτός Ιράν, σε μια περίοδο βαθιάς πολιτικής αβεβαιότητας.

Αξιωματούχοι της Τεχεράνης υποστηρίζουν ότι οι τελετές μπορεί να κινητοποιήσουν πάνω από 10 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο στην πρωτεύουσα, ενώ η πόλη έχει τεθεί υπό αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας, με αποκλεισμούς δρόμων, περιορισμούς μετακίνησης και ακόμη και προσωρινή αναστολή πτήσεων. Η κυβέρνηση έχει εκδώσει οδηγίες για την αποφυγή συνωστισμού, καθώς υπάρχει ανησυχία για ενδεχόμενα ποδοπατήματα σε μαζικές συγκεντρώσεις.

Η σορός του πρώην ηγέτη αναμένεται να παραμείνει στην Τεχεράνη για τρεις ημέρες, πριν μεταφερθεί την Τρίτη στην ιερή πόλη Κομ, και στη συνέχεια την Τετάρτη στο γειτονικό Ιράκ, όπου θα πραγματοποιηθούν τελετές στις πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα. Η ταφή θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη στη γενέτειρά του, τη βορειοανατολική πόλη Μασχάντ, κοντά στον τάφο του ιμάμη Ρεζά.

Ο πόλεμος που προηγήθηκε της κηδείας διήρκεσε εβδομάδες και περιλάμβανε χιλιάδες αεροπορικές επιδρομές από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, με περισσότερους από 3.000 νεκρούς στο Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις και πυραυλικά πλήγματα κατά του Ισραήλ, ενώ οι συγκρούσεις εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη την περιοχή, επηρεάζοντας χώρες όπως ο Λίβανος και πλήττοντας κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

«Με το δάχτυλο στη σκανδάλη» Ουάσινγκτον και Τεχεράνη

Παρά την εύθραυστη εκεχειρία που επιτεύχθηκε τους τελευταίους μήνες, τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Τεχεράνη έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση μπορεί να επαναληφθεί. Αναλυτές σημειώνουν ότι η τρέχουσα περίοδος ενισχύει τις πιο σκληροπυρηνικές φωνές στο εσωτερικό του Ιράν, οι οποίες τάσσονται υπέρ πιο άμεσης αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Οι τελετές χαρακτηρίζονται επίσης από έντονο θρησκευτικό συμβολισμό, συνδεδεμένο με την παράδοση του σιιτικού Ισλάμ και το μοτίβο της μαρτυρίας και του πένθους, με τον Χαμενεΐ να παρουσιάζεται από το καθεστώς όχι μόνο ως πολιτικός ηγέτης αλλά και ως θρησκευτική μορφή που συνδέεται με την παράδοση των ιμάμηδων.

Καθώς η πομπή θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, οι αρχές σχεδιάζουν μαζική κινητοποίηση, προσφέροντας μεταφορά, σίτιση και στέγαση για να ενισχύσουν τη συμμετοχή. Το αποτέλεσμα των τελετών θεωρείται κρίσιμο για την εικόνα σταθερότητας του ιρανικού καθεστώτος σε μια από τις πιο τεταμένες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε επίσης:

«Εκδίκηση»: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη – Τελετές μνήμης με τη συμμετοχή 15 εκατομμυρίων ανθρώπων και συνθήματα κατά ΗΠΑ, Ισραήλ

«Υπερτυφώνας» απειλεί νησιά των ΗΠΑ στον Ειρηνικό – Ουρές για καύσιμα και τρόφιμα μακράς διαρκείας

Προστατεύστε τις ελευθερίες σας από «την κομμουνιστική απειλή»: Πατριωτική ομιλία Τραμπ με μήνυμα για τις ενδιάμεσες εκλογές