Kηδεία Χαμενεΐ: Μήνυμα ανυπακοής από το Ιράν και απόπειρα ανασχηματισμού της περιφερειακής τάξης

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Η κηδεία του δολοφονημένου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν,Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι κάτι περισσότερο από ένας εθνικός αποχαιρετισμός. Τα πλήθη των πενθούντων στην Τεχεράνη στέλνουν ένα μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι η προσπάθειά τους να διασπάσουν την Ισλαμική Δημοκρατία έχει αποτύχει, σύμφωνα με το Reuters.

Αντί να φαίνεται αποδυναμωμένο από τον πόλεμο που ξεκίνησε με τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν παρουσιάστηκε ως ανυπότακτο, ενωμένο και αποφασισμένο να διαμορφώσει τις εξελίξεις.

Αυτή η ανυπακοή και η ικανότητα επιβίωσης αποτελούν πλέον τη βάση της διαπραγματευτικής στρατηγικής του Ιράν, λένε περιφερειακοί αξιωματούχοι, διπλωμάτες και αναλυτές, περιγράφοντας την κηδεία ως τη στιγμή που η Τεχεράνη προσπαθεί να μετατρέψει την αντοχή σε μόχλευση.

Ο πόλεμος, λένε, έχει υπογραμμίσει την μόχλευση του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ και του επέτρεψε να απαιτήσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα θα ξεκινήσει με την αναγνώριση ότι ο έλεγχός του στο ζωτικό σημείο συμφόρησης του πετρελαίου είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να γίνει αποδεκτή.

Μια 60ήμερη εκεχειρία είχε ως στόχο η Ουάσινγκτον να αναζωογονήσει τη διπλωματία για να σταματήσει το Ιράν από την ανάπτυξη πυρηνικού οπλοστασίου, αλλά αντ’ αυτού άνοιξε ένα διαφορετικό μέτωπο.

Σε αυτόν τον ανταγωνισμό, η τοποθεσία του Ιράν και όχι το ουράνιο του είναι το πιο ισχυρό του πλεονέκτημα, με την Τεχεράνη να επιδιώκει να μετατρέψει τα κέρδη του πολέμου σε μόνιμο στρατηγικό πλεονέκτημα, εξασφαλίζοντας την αποδοχή της κυρίαρχης θέσης της γύρω από το στενό.

Το χρονικό περιθώριο των 60 ημερών προς μια τελική συμφωνία μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και το συνοδευτικό μνημόνιο κατανόησης δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Σε αυτό το κενό, το Ιράν επιβάλλει την ειρήνη.

Αν και τεράστια έσοδα μπορεί να προκύψουν από την επιβολή τελών για τα πλοία που χρησιμοποιούν το στενό, η Τεχεράνη βλέπει το Ορμούζ λιγότερο ως οικονομικό πλεονέκτημα και περισσότερο ως πηγή πολιτικής νομιμοποίησης, δήλωσε ο Άλεξ Βατάνκα του Ινστιτούτου Μέσης Ανατολής με έδρα τις ΗΠΑ.

«Το συμβολικό μέρος είναι πιο σημαντικό για τους Ιρανούς από τα έσοδα», είπε ο Βατάνκα. «Θέλουν κάποιο είδος συμβολικής αποδοχής ότι το Στενό είναι του Ιράν. Πρόκειται για την αποδοχή του Ιράν ως κυρίαρχης δύναμης πάνω στο Στενό».

Αναφερόμενος σε μια περσική παροιμία, ο Βατάνκα πρόσθεσε: «Γιατί να δώσεις ένα διαμάντι για ένα γλειφιτζούρι;».

Σύμφωνα με τον υπολογισμό της Τεχεράνης, το Ορμούζ είναι το διαμάντι. Η άρση των κυρώσεων και τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία είναι το γλειφιτζούρι. Η ηγεσία του Ιράν επανέλαβε αυτή τη θέση.

«Το Στενό του Ορμούζ είναι το μεγαλύτερο εργαλείο ισχύος μας. Πρέπει να προστατεύσουμε σωστά αυτή τη θεϊκή ευλογία», δήλωσε ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι το Ιράν «δεν θα παραιτηθεί σε καμία περίπτωση από τα δικαιώματά του» εκεί.

Το Ιράν επιβραδύνει σκόπιμα τις διαπραγματεύσεις για να εξασφαλίσει αυτό που θεωρεί ως τα οφέλη του πολέμου πριν επιστρέψει στο πυρηνικό ζήτημα, λένε περιφερειακές πηγές και διπλωμάτες.

Για την Τεχεράνη – η οποία αρνείται ότι επιδιώκει πυρηνική βόμβα – το ουράνιο μπορεί να περιμένει, αλλά η εδραίωση της θέσης της στο Ορμούζ δεν μπορεί, δήλωσε ο Άλαν Έιρ, πρώην διπλωμάτης των ΗΠΑ με εμπειρία στο Ιράν.

«Το Ιράν είναι απόλυτα πρόθυμο να κερδίσει χρόνο και απλώς να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις», είπε ο Έιρ. «Θέλει τον έλεγχο του Ορμούζ και διεξάγει συνομιλίες για να θεσμοθετήσει αυτόν τον έλεγχο».

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ενσωμάτωση της επιρροής του μέσω ρυθμίσεων διαμετακόμισης, μηχανισμών συντονισμού ή χρεώσεων για υπηρεσίες κατά μήκος του διαδρόμου που μεταφέρει το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ τα κράτη του Κόλπου περιμένουν να δουν αν η Ουάσιγκτον μπορεί ή είναι σε θέση να αντιστρέψει τη νέα πραγματικότητα.

Η Τεχεράνη πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – πιεσμένος από την εσωτερική πολιτική και επιφυλακτικός για μια ακόμη αντιπαράθεση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο – βρίσκεται υπό μεγαλύτερη αγωνία για να εξασφαλίσει μια συμφωνία από ό,τι το Ιράν για να κάνει παραχωρήσεις.

«Οι Ιρανοί γνωρίζουν ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει να φύγει. Θέλει να προχωρήσει», είπε ο Έιρ. «Ξέρουν ότι μπορούν να τον πιέσουν επειδή ο χρόνος είναι με το μέρος τους».

Ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, πρώην διαπραγματευτής των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία της Ουάσινγκτον δεν κατάφερε να σπάσει την επιρροή του Ιράν, αφήνοντας την αμερικανική διπλωματία με μια ελαττωματική εκεχειρία, της οποίας η εφαρμογή έχει γίνει πεδίο μάχης από μόνη της.

Η Τεχεράνη, είπε, έχει λίγους λόγους να ασχοληθεί σοβαρά με το πυρηνικό της πρόγραμμα μέχρι να είναι βέβαιη ότι η νέα πραγματικότητα γύρω από το Ορμούζ έχει γίνει αποδεκτή και έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στην απελευθέρωση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στο εξωτερικό.

«Το χρονικό διάστημα των 60 ημερών ήταν πάντα μια φαντασίωση», είπε ο Μίλερ. «Οι Ιρανοί δεν πρόκειται να προχωρήσουν στο πυρηνικό ζήτημα μέχρι να είναι σχετικά βέβαιοι ότι έχουν επιτύχει αυτό το νέο status quo. Θέλουν να βεβαιωθούν ότι ο Τραμπ καταλαβαίνει, και ότι ο κόσμος καταλαβαίνει, ότι δεν υπάρχει επιστροφή στην 27η Φεβρουαρίου».

Το Ιράν δεν θα παραδώσει το Ορμούζ

Το Ιράν εκμεταλλεύεται αυτό που ο Μίλερ αποκαλεί βασική πραγματικότητα της μεταπολεμικής τάξης – ούτε η στρατιωτική ισχύς των ΗΠΑ ούτε η απειλή ενός ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ άλλαξαν ριζικά τη θέση του στο Στενό του Ορμούζ.

«Δεν πρόκειται να το παραδώσουν», είπε.

Ο Εμπτεσάμ Αλ-Κέτμπι, πρόεδρος του Κέντρου Πολιτικής των Εμιράτων, δήλωσε ότι, σταματώντας τον πόλεμο χωρίς να επιλύσει τα ζητήματα που τον προκάλεσαν, η Ουάσιγκτον μπορεί να βοήθησε στην ανάδειξη του Ορμούζ από σημείο πίεσης σε διαρκή πηγή μόχλευσης για την Τεχεράνη.

Οι αξιωματούχοι του Κόλπου ανησυχούν ότι δείχνοντας την ικανότητα του Ιράν να διαμορφώνει τα γεγονότα γύρω από το στενό, ο πόλεμος δημιούργησε ένα πλεονέκτημα που η Τεχεράνη θα είναι απρόθυμη να παραδώσει ακόμη και σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων ή την πρόοδο στον πυρηνικό φάκελο.

«Στριφογυρίζουν τα χέρια των Αμερικανών και όλων», είπε ο Αλ Κέτμπι. «Τώρα που βρήκαν αυτόν τον θησαυρό του Ορμούζ, δεν θα τον εγκαταλείψουν».

Η Ουάσιγκτον είναι πιθανό να πρέπει να αποδεχτεί το άνοιγμα του στενού υπό όρους που υπαγορεύονται σε μεγάλο βαθμό από την Τεχεράνη, λένε οι αναλυτές.

«Κανείς δεν πρόκειται να κερδίσει, αλλά το Ιράν θα χάσει λιγότερα από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Έιρ.

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