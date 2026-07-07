Ρόδος: Πέταξε στον δρόμο 214 γραμμάρια κοκαΐνης για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο και αναζητείται

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Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στη Ρόδο κατάσχεσαν συνολικά 217 γραμμάρια κοκαΐνης και περίπου 60 γραμμάρια κάνναβης, ενώ συνελήφθη 48χρονη γυναίκα. Αναζητείται 25χρονος που φέρεται να πέταξε συσκευασία με κοκαΐνη στο οδόστρωμα και να διέφυγε με μοτοσικλέτα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου, ο 25χρονος κινούνταν στη Ρόδο με δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας.
Όταν αντιλήφθηκε τους περιπολούντες αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος και τον επικείμενο έλεγχο, φέρεται να πέταξε στο οδόστρωμα συσκευασία που περιείχε 214 γραμμάρια κοκαΐνης. Στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και κατάφερε να διαφύγει.
Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν άμεσα τη συσκευασία και, έπειτα από έρευνα, ταυτοποίησαν τα στοιχεία του 25χρονου.
Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, όπου εντοπίστηκε η 48χρονη σύνοικός του. Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Συνολικά, στην υπόθεση κατασχέθηκαν 217 γραμμάρια κοκαΐνης και περίπου 60 γραμμάρια κάνναβης.
Η 48χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Η γυναίκα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 25χρονου.
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