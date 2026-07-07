Ρόδος: Πέταξε στον δρόμο 214 γραμμάρια κοκαΐνης για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο και αναζητείται

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στη Ρόδο κατάσχεσαν συνολικά 217 γραμμάρια κοκαΐνης και περίπου 60 γραμμάρια κάνναβης, ενώ συνελήφθη 48χρονη γυναίκα. Αναζητείται 25χρονος που φέρεται να πέταξε συσκευασία με κοκαΐνη στο οδόστρωμα και να διέφυγε με μοτοσικλέτα.

Πέταξε τη συσκευασία και διέφυγε

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου, ο 25χρονος κινούνταν στη Ρόδο με δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας.

Όταν αντιλήφθηκε τους περιπολούντες αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος και τον επικείμενο έλεγχο, φέρεται να πέταξε στο οδόστρωμα συσκευασία που περιείχε 214 γραμμάρια κοκαΐνης. Στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και κατάφερε να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν άμεσα τη συσκευασία και, έπειτα από έρευνα, ταυτοποίησαν τα στοιχεία του 25χρονου.

Τι βρέθηκε στο σπίτι του

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, όπου εντοπίστηκε η 48χρονη σύνοικός του. Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2,6 γραμμάρια κοκαΐνης

59,4 γραμμάρια κάνναβης

2.040 ευρώ

μία ζυγαριά ακριβείας

ποσότητα σόδας, η οποία σύμφωνα με την αστυνομία χρησιμοποιείται για τη νόθευση της κοκαΐνης

Συνολικά, στην υπόθεση κατασχέθηκαν 217 γραμμάρια κοκαΐνης και περίπου 60 γραμμάρια κάνναβης.

Συνελήφθη η 48χρονη – Αναζητείται ο 25χρονος

Η 48χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η γυναίκα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 25χρονου.

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