Το φέρετρο του Χαμενεΐ κατευθύνεται στο Ιράκ: Θρήνος και κατάρες στην Αμερική στην κηδεία του (Photos)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Η τελετή για τον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ ολοκληρώθηκε σήμερα στην ιερή πόλη Κομ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, και η πομπή με τη σορό του κατευθύνεται τώρα στο Ιράκ, μία χώρα όπου κατοικεί μια σημαντική σιιτική κοινότητα.

Σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε ως επίδειξη δύναμης και ενότητας, έξι μήνες μετά την καταστολή των μαζικών διαδηλώσεων κατά της εξουσίας και της ακρίβειας, εκατομμύρια άνθρωποι απέτισαν φόρο τιμής στον ηγέτη χθες, Δευτέρα, στην Τεχεράνη.

«Θάνατος στην Αμερική», φώναζαν οι πενθούντες

Στην Κομ, το πλήθος ήταν εξίσου μεγάλο και φώναζε «Θάνατος στην Αμερική!», ένα σύνθημα που ακούγεται συχνά στις επίσημες συγκεντρώσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε αεροφωτογραφίες, που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, εικονίζονται οι δρόμοι αυτής της πόλης του περίπου 1,5 εκατομμυρίου κατοίκων να είναι μαύροι από τον κόσμο.

Τα φέρετρα του Αλί Χαμενεΐ και των συγγενών του, που σκοτώθηκαν μαζί του στις 28 Φεβρουαρίου κατά την πρώτη ημέρα των πληγμάτων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν (μία κόρη του, ένας γαμπρός, μια νύφη και μία εγγονή 14 μηνών, σύμφωνα με τις αρχές), αναμένονται πλέον απόψε στο Ιράκ.

Τελετές θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη στις πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα, τις δύο πιο ιερές πόλεις του σιιτικού ισλάμ. Στη Νατζάφ, το κύριο κέντρο θρησκευτικών σεμιναρίων και εκεί όπου οι πλέον υψηλόβαθμοι θρησκευτικοί αξιωματούχοι έχουν σπουδάσει και διδάξει, η πορεία θα κατευθυνθεί στον επιβλητικό τέμενος του ιμάμη Άλι, γαμπρού του προφήτη Μωάμεθ, τέταρτου χαλίφη του ισλάμ και πρώτου σιίτη ιμάμη.

Λίγο αργότερα στη διάρκεια της ημέρας, τα φέρετρα θα κατευθυνθούν στην Κερμπάλα, στο βόρειο Ιράκ, μέχρι τα τεμένη του ιμάμη Χουσέιν και του αδελφού του Αμπάς. Ο θάνατος του Χουσέιν, τρίτου σιίτη ιμάμη, τον 7ο αιώνα, τιμάται κάθε χρόνο από εκατομμύρια πιστούς κατά τη γιορτή της Ασούρα. Οι επικήδειες τελετές για τον Χαμενεΐ είναι συγκρίσιμες με εκείνες για τον προκάτοχό του το 1989, τον αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, ιδρυτή τη Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ιρακινές αρχές που έχουν στενές πολιτικές και θρησκευτικές σχέσεις με το γειτονικό Ιράν, ανακοίνωσαν ότι έχουν αναπτυξει σημαντικό μηχανισμό για την ασφάλεια. Ο στρατηγός Εσμαΐλ Καάνι, υπεύθυνος της Δύναμης Κοντς, του σκέλους εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης, χαιρέτισε «τον σχολαστικό σχεδιασμό του ιστορικού αυτού γεγονότος» από τη Βαγδάτη που όπως είπε δείχνει «τον βαθύ πνευματικό δεσμό που ενώνει τα δύο έθνη».

Κλείνοντας αυτήν την εξαήμερη απότιση φόρου τιμής, η ταφή του ανθρώπου που ηγήθηκε του πεπρωμένου της χώρας για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, μέχρι τον θάνατό του σε ηλικία 86 ετών, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, στην ιερή πόλη Μασχάντ (βορειοανατολικό Ιράν), γενέτειρα του Χαμενεΐ.

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