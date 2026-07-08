Πειραιώς: Πρώτη ελληνική τράπεζα με διεθνή πιστοποίηση για τη διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Την πρώτη πιστοποίηση ελληνικής τράπεζας κατά το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 42001:2023 για τη διαχείριση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης απέκτησε η Πειραιώς, ενισχύοντας το πλαίσιο διακυβέρνησης των εφαρμογών ΑΙ που χρησιμοποιεί και προετοιμάζοντας το έδαφος για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (EU AI Act).

Η πιστοποίηση απονεμήθηκε από την TÜV NORD Hellas έπειτα από επιθεώρηση του συστήματος διακυβέρνησης της τράπεζας και αφορά τόσο το συνολικό πλαίσιο διαχείρισης εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης όσο και δύο ήδη παραγωγικές εφαρμογές: τον Digital Assistant, που εξυπηρετεί τους πελάτες μέσω του e-banking και του mobile app, και τον Employee Assistant, ο οποίος υποστηρίζει τους εργαζόμενους μέσω της εσωτερικής πλατφόρμας Yello.

Η τριετούς διάρκειας πιστοποίηση τέθηκε σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026, ενώ η επίσημη απονομή πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου, παρουσία της διοίκησης της Πειραιώς, στελεχών της TÜV NORD Hellas και της Priority Quality Consultants.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης εξετάστηκαν οι διαδικασίες που εφαρμόζει η τράπεζα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη έως τη λειτουργία, την παρακολούθηση και τη συνεχή βελτίωσή τους. Παράλληλα, αξιολογήθηκαν οι μηχανισμοί διαχείρισης κινδύνων, συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου που υποστηρίζουν τη χρήση των συγκεκριμένων τεχνολογιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, χαρακτήρισε την Τεχνητή Νοημοσύνη στρατηγικό πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού της τράπεζας, σημειώνοντας ότι η πιστοποίηση επιβεβαιώνει την ανάπτυξη και αξιοποίηση των σχετικών εφαρμογών μέσα από ένα πλαίσιο διαφάνειας, λογοδοσίας και υπεύθυνης διακυβέρνησης.

Από την πλευρά του, ο Group Chief Operating Officer της τράπεζας, Χάρης Μαργαρίτης, επισήμανε ότι το πιστοποιημένο σύστημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν οι επόμενες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο την τήρηση υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας, κανονιστικής συμμόρφωσης και αξιοπιστίας.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της TÜV NORD Hellas, Βασιλική Καζάζη, έκανε λόγο για ορόσημο για τον ελληνικό χρηματοπιστωτικό κλάδο, υπογραμμίζοντας ότι η υιοθέτηση ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της πλήρους εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου.

Το ISO/IEC 42001 αποτελεί το πρώτο διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για τη διαχείριση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, θέτοντας κανόνες για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συνεχή βελτίωσή τους, με έμφαση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας. Με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, η Πειραιώς ενισχύει την ετοιμότητά της για τις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις και διευρύνει το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των εφαρμογών ΑΙ που αξιοποιεί στις τραπεζικές υπηρεσίες.

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