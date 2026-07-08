Μαρινάκης: Τσίπρας και Ανδρουλάκης εκφράζουν τον ίδιο πόλο

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Τσίπρα και Ανδρουλάκη βάζει στο ίδιο πολιτικό κάδρο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι «ο άλλος πόλος δεν άλλαξε ποτέ» και ότι εκείνο που αλλάζει είναι μόνο ο εκφραστής του. Με αιχμές προς την αντιπολίτευση, μήνυμα υπέρ της αυτοδυναμίας και επίθεση σε αυτό που περιγράφει ως «πόλο της τοξικότητας, των ανέξοδων υποσχέσεων και του λαϊκισμού», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποτυπώνει το πολιτικό δίλημμα, όπως το βλέπει η κυβέρνηση, ενόψει της πορείας προς τις εκλογές του 2027.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Μανιφέστο, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθαρίζει ότι δεν συμμερίζεται τη συζήτηση περί νέου πολιτικού διπόλου.

«Δεν είμαι υποστηρικτής της πολιτικής ανάλυσης με γηπεδικούς όρους. Δεν πιστεύω στα μέτωπα», σημειώνει, υπενθυμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 2019 και του 2023 επειδή έπεισε τους πολίτες για το πρόγραμμά της και όχι λόγω των πολιτικών συσχετισμών.

Kαι στρέφοντας τα βέλη του, προς τους Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα σημειώνει: «Ο άλλος πόλος δεν άλλαξε στην πραγματικότητα ποτέ. Το μόνο που αλλάζει κατά καιρούς είναι ο εκφραστής του», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Τον εξέφραζε ο κ. Τσίπρας, μετά ο κ. Ανδρουλάκης και τώρα πάλι ο κ. Τσίπρας».

Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για «τον πόλο της τοξικότητας, των ανέξοδων υποσχέσεων και του λαϊκισμού», ενώ συμπληρώνει ότι «λίγη σημασία έχει ποιος είναι κάθε φορά ο προεξάρχων υπηρέτης του λαϊκισμού στον άλλο πόλο».

Στον αντίποδα, η κυβέρνηση, όπως λέει, θα συνεχίσει να επενδύει «στην υπευθυνότητα, στα παραδοτέα, στα κοστολογημένα προγράμματα, στις πράξεις και όχι στα λόγια».

Στην ίδια συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαναλαμβάνει ότι στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία, την οποία χαρακτηρίζει «μονόδρομο για την αποτελεσματική διακυβέρνηση».

Παράλληλα, ασκεί κριτική στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι, με τα σημερινά δεδομένα, δεν βλέπει περιθώριο συνεργασίας, καθώς –όπως υποστηρίζει– η στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης το απομακρύνει από μια τέτοια προοπτική.

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