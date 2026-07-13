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13.07.2026 08:35

Άργος: Στο «μικροσκόπιο» η βαλλιστική για τον θάνατο του 20χρονου από τα πυρά των αστυνομικών

13.07.2026 08:35
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  • Το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν και σκότωσαν 20χρονο στο Άργος αναμένεται να αλλάξει σε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο.
  • Οι αστυνομικοί ισχυρίζονται ότι τα πυρά τους ήταν προειδοποιητικά και έγιναν για εκφοβισμό, ωστόσο η δικαιοσύνη τους έκρινε προφυλακιστέους.
  • Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας δήλωσε πως αναμένονται τα πορίσματα της βαλλιστικής και ιατροδικαστικής εξέτασης για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.
  • Παράλληλα με την ποινική διαδικασία, βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση και οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

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Σε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο αναμένεται να αλλάξει το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 20χρονο στο Άργος μετά την καταδίωξη.

Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται πως τα πυρά ήταν καθαρά προειδοποιητικά καθώς παρά τα σήματά τους, ο νεαρός δεν σταμάτησε για έλεγχο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε το πρωί της Δευτέρας στο MEGA, για την τραγική καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος, αναφέροντας πως αναμένονται τα πορίσματα από την ιατροδικαστική και βαλλιστική εξέταση τα οποία θα ρίξουν «φως» στις ευθύνες των αστυνομικών.

Υπενθυμίζεται πως οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τουλάχιστον 21 φορές, με μία από τις σφαίρες να βρίσκει τον νεαρό που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού, στο κεφάλι.

Παρά την μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να τον κρατήσουν στη ζωή, λίγες ημέρες μετά υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με την Κωνστανία Δημογλίδου, αν και οι 2 αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακισμένοι, η ΕΔΕ σε βάρος τους παραμένει σε εξέλιξη ενώ ήδη έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τον 20χρονο κι αν δικαιολογούνταν η χρήση όπλων μιας και φαίνεται πως δεν υπήρξε απειλή σε βάρος τους.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να υποστηρίζουν πως πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό. Η έρευνα επικεντρώνονται και στο αν τα πυρά τους ήταν προειδοποιητικά ή απευθείας.

«Αρνούμαστε τον ενδεχόμενο δόλο. Πυροβολήσαμε για εκφοβισμό. Δεν θέλαμε να τον σκοτώσουμε ούτε καν να τον τραυματίσουμε.

Ήταν η κακιά στιγμή. Είμαστε μετανιωμένοι», ανέφεραν οι αστυνομικοί στην απολογία τους οι δύο αστυνομικοί. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα και πήραν τον δρόμο για τις φυλακές.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν καν ποιον άνθρωποι καταδιώκουν καθώς το ΙΧ που οδηγούσε δεν ήταν στο όνομα του θύματος αλλά σε συγγενή του.

«Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξεκαθαρίσει, όταν ολοκληρωθεί η βαλλιστική εξέταση, καθώς θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε, ποια πυρά έφυγαν από κάθε όπλο. Είναι πολύ σημαντικό και για τους δύο κατηγορούμενους.

Ποιος τελικά είναι αυτός που τραυμάτισε τον άνθρωπο αυτό, πώς χρησιμοποιήθηκε ο οπλισμός, αν δικαιολογούνταν – άλλωστε, ξαναλέω, η κατηγορία έχει να κάνει με ενδεχόμενο δόλο, κάτι το οποίο σημαίνει για τη δικαιοσύνη ότι έπρεπε να προβλέψουν ότι θα μπορούσαν να έχουν τραυματίσει με τέτοιο τρόπο έναν πολίτη, στη συγκεκριμένη περίπτωση τον 20χρονο».

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