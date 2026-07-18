Μέρισμα 7 εκατ. και ισχυρή οργανική ανάπτυξη σηματοδοτούν τη νέα πορεία της Alpha Real Estate Services

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τη διανομή μερίσματος ύψους 7 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό 0,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025, ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Alpha Real Estate Services, επισφραγίζοντας μια χρονιά κατά την οποία η εταιρεία ολοκλήρωσε τον στρατηγικό της μετασχηματισμό και ενίσχυσε σημαντικά τη λειτουργική της κερδοφορία.

Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε στις 22 Ιουλίου 2026, η καταγραφή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουλίου και η πληρωμή θα ξεκινήσει στις 29 Ιουλίου.

Η διοίκηση χαρακτήρισε το 2025 έτος καμπής για την εταιρεία, καθώς ολοκληρώθηκε ουσιαστικά το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων και η δραστηριότητα στράφηκε πλέον στην παραγωγή επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εσόδων. Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Γιάννης Γκάνος, από τα 24 ακίνητα που περιλάμβανε το πρόγραμμα αποεπένδυσης απομένει προς αξιοποίηση μόνο ένα, με τη σχετική συναλλαγή να αναμένεται εντός του 2026.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση της Alpha Real Estate Services από ένα μοντέλο που στηριζόταν και σε έκτακτα κεφαλαιακά κέρδη, σε ένα επιχειρηματικό σχήμα που βασίζεται κυρίως στις βασικές δραστηριότητές της και στη δημιουργία σταθερών οργανικών εσόδων.

Η αλλαγή αποτυπώθηκε και στα οικονομικά αποτελέσματα. Τα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 23,4%, φθάνοντας τα 22,4 εκατ. ευρώ έναντι 18,15 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη από τις ίδιες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 6,6 εκατ. ευρώ από 4,2 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Αντίθετα, τα κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες περιορίστηκαν σε 0,5 εκατ. ευρώ, έναντι 4,3 εκατ. ευρώ το 2024, εξέλιξη που αντανακλά την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους των αποεπενδύσεων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η διοίκηση και στη βελτίωση της ποιότητας των εσόδων, καθώς το 92,5% του κύκλου εργασιών το 2025 προήλθε από λειτουργικές δραστηριότητες, έναντι περίπου 49% την προηγούμενη χρήση. Η μεταβολή αυτή, όπως επισημάνθηκε, ενισχύει τη σταθερότητα της κερδοφορίας και δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρείας.

Παράλληλα, η Alpha Real Estate Services συνέχισε να διευρύνει το πελατολόγιό της εκτός του Ομίλου Alpha Bank, με τα έσοδα από τρίτους πελάτες να αυξάνονται κατά 5,3%, εξέλιξη που συνδέεται και με νέες συμβάσεις που προέκυψαν μέσω διαγωνισμών του Δημοσίου. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η πορεία αυτή επιβεβαιώνει την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα της εταιρείας και τη δυνατότητά της να αναπτύσσεται σε νέες αγορές.

Ο κ. Γκάνος υποστήριξε ότι η στρατηγική των τελευταίων ετών απέδωσε, καθώς η εταιρεία διαθέτει πλέον διαφοροποιημένες πηγές εσόδων και ισχυρότερη λειτουργική βάση. Όπως σημείωσε, η διανομή μερίσματος που αντιστοιχεί στο 98% των καθαρών κερδών της χρήσης, έναντι 82,5% την προηγούμενη χρονιά, αντανακλά τη δέσμευση της διοίκησης για συνεπή απόδοση αξίας στους μετόχους.

Αναφερόμενος στις προοπτικές της αγοράς ακινήτων, ο διευθύνων σύμβουλος εμφανίστηκε αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή, οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά και η σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για νέες επενδύσεις. Θετικές προοπτικές διαβλέπει τόσο για τα γραφεία και το λιανεμπόριο όσο και για τα logistics και τη φιλοξενία, τομείς που, όπως ανέφερε, αναμένεται να συνεχίσουν να προσελκύουν σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε επίσης:

METLEN: Ορόσημο για το έργο φυσικού αερίου 560 MW στην Πολωνία με την πρώτη έναυση της μονάδας

Η Ολυμπία Οδός επεκτείνει τη χιλιομετρική χρέωση στον κόμβο Βάρδας με εκπτώσεις έως 68%

Ολοκληρώθηκε το Hellenic Aviation Summer School 2026 με 150 μαθητές και διεύρυνση της πανελλαδικής του παρουσίας